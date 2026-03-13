Todo vuelve

Estas tardes apacibles de primavera anticipada suelo acudir al parque con mi hija. Sus costumbres me recuerdan a las mías de niña. Antes de participar en cualquier juego, observa. Coge mi mano y nos dirigimos hacia un banco colocado fuera del área de juego principal. Nos sentamos: yo doy la espalda al tobogán y ella se coloca de frente. Luego saco un picoteo que compartimos mientras me describe el panorama.

Una vez diseccionada la escena como policía de serie B, nos dirigimos hacia alguno de los aparatos dispuestos en el arenero. Su favorito es el tobogán. Cuando más disfruta es si coincide con alguna otra peque de la escuela infantil. Nada más verla aparecer, comienza a gritar su nombre para atraerla hacia ella.

De camino a casa correteamos, aunque frenamos el paso para bailar si pasan coches con música. Si se cruza con una persona que no le gusta, me pide que la coja en brazos. Momentos en los que siento saborear matices esenciales de la experiencia

Juntas no hablan: se miran, corretean alrededor, a veces se rozan el brazo o la mano y nunca se pierden de vista. A la hora en la que el cielo desplaza el rojo amarillento y el vaivén de los columpios se vuelve más pesado, recogemos y nos despedimos. Algunas tardes hay lágrimas; otras, voces de alegría. De camino a casa correteamos, aunque frenamos el paso para bailar si pasan coches con música. Si se cruza con una persona que no le gusta, me pide que la coja en brazos. Momentos en los que siento saborear matices esenciales de la experiencia.

Por la noche, dormida, sigo siendo madre. Desde que estrené el papel, me acompaña también en la inconsciencia del sueño. En uno de ellos viajo con su padre a solas, bordeando costas boscosas y degustando manjares lusos. De pronto, sobre la mesa, aparece un catalejo que, como la galleta de Alicia, susurra: pruébame. Entonces resbalo por el canal del parto hacia el útero, en dirección ascendente para rebobinar nuestra historia. Entre latidos y sangre, me disocio para observar desde dentro al diminuto ser que topeta con la frente en partes mías irreconocibles.

Su vocecita me devuelve a la realidad material. Dice que vaya a la cuna, que ha descansado, que está a tope y que ha soñado con mami. Todavía no describe las imágenes que encuentra dormida. Cojo a la niña que estruja a su peluche y la lleno de mimos y besos. Mi cometido es tratar de andar en buenos términos con su subconsciente: que las pesadillas no le enturbien el ánimo y que lo que absorbe como niña perspicaz no le robe la paz de su adultez cuando todo vuelva.

Porque todo vuelve.