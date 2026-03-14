Hemos sabido esta semana que, después de 9 años, una familia entera podrá hacer el duelo que unos desalmados le hurtaron durante todo ese tiempo. Es terrible contemplar cómo puede haber individuos capaces de quitarle la vida a otros seres humanos. Pero multiplica aún más esa sensación de espanto el comprobar cómo, quién asesina, no se conforma con aniquilar una vida, robar el presente y el futuro y amputar un miembro de una familia, sino que, además, desprovee a los seres queridos hasta de la posibilidad de realizar su duelo. Todo en esos actos es perverso y cruel. Pero la negación del duelo, por la vía de la eliminación y ocultación de los restos mortales de un ser humano, durante casi una década, es una acción que rebasa todos los límites de la vileza. Se ve, por tanto, con el hallazgo de esos restos, un final a esa incertidumbre corrosiva que habrá estado sacudiendo las entrañas de quienes, en apenas unos minutos, perdieron de vista a una familiar de la que nunca más supieron. Aunque intentemos ponernos en la piel de quienes sufren, a veces, el dolor es de tal calibre, que nada, ni siquiera la empatía, podría aproximarnos lo suficiente a ellos como para palpar unos niveles de dolor tan tremebundos. Probablemente, esta familia verá ahora cómo sus heridas se reabren. Se entremezclarán en ellos la tristeza y la rabia, la pena y la cólera. Todo eso es natural y comprensible. Pero cuando todo se esclarezca finalmente, y haya, por fin, una sentencia y se haga justicia, podrán comenzar a tratar de sanar ese dolor encajado en el mismísimo alma. No es consuelo, pero, al menos, ahora ya, y después de tanto tiempo, podrán depositar esos restos mortales en un lugar destinado a ello y reconocido a tal efecto, y podrán visitarlos y llorar a su familiar. No supondrá esto un alivio definitivo, y mucho menos después de lo vivido. Pero, con toda seguridad, se sentirán algo más confortados por poder saber dónde está su familiar.

Es terrible contemplar cómo puede haber individuos capaces de quitarle la vida a otros seres humanos. Pero multiplica aún más esa sensación de espanto el comprobar cómo, quién asesina, no se conforma con aniquilar una vida, robar el presente y el futuro y amputar un miembro de una familia, sino que, además, desprovee a los seres queridos hasta de la posibilidad de realizar su duelo

Leía hace unas semanas un cómic del aclamado autor español, Paco Roca, que se titula El abismo del olvido, y relata la historia de personas que fueron enterradas en fosas comunes o desaparecidas tras ser ejecutadas o asesinadas. Y leyéndolo, si uno se sitúa del lado de la humanidad y ajeno a todos esos interés de parte que tanto distorsionan la mirada de muchos, por sus anteojeras ideológicas, no puede más que sentir tristeza, un dolor ajeno como propio y conmiseración. Lo que ha vivido la familia de Francisca Cadenas en Hornachos nos hace sentir todo eso de un modo más cercano y tangible aún, y nos da cuenta, además, de hasta qué punto puede deshumanizarse y corromperse el ser humano. Pero, también, de que un grupo de personas, como los integrantes de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, realizando su labor con eficiencia, paciencia, interés y profesionalidad pueden devolver a una familia entera, que estaba muerta en vida, un hálito de calma y la posibilidad cierta de que el culpable pagará por sus abyectos actos. Y esto demuestra, de algún modo, que, siempre, hasta en la más lúgubre oscuridad, hay un viso de luz que puede seguirse para escapar de las sombras y volver a respirar.