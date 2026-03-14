En memoria de Francisca Cadenas

Esta semana, gracias al trabajo profesional de la UCO, se ha descubierto dónde estaba Francisca Cadenas cuya desaparición hace nueve años dejó a una familia destrozada y a un pueblo roto. Saber que Francisca estaba tan cerca, que sus presuntos asesinos vivían a escasosmetros de su casa a mí personalmente me deja un regusto muy amargo. Por un lado pienso en lo fría que debe tener uno el alma para ver a un marido y unos hijos destrozados y seguir con su vida como si nada hubiera pasado, dando los buenos días a sabiendas de que tú has sido el causante de todo ese dolor. Por otra parte pienso que nueve años son demasiados, años en los que la familia de Francisca ha tenido que vivir un infierno en vida, lleno de incertidumbreque creo que es lo peor que puede pasarte en estos casos, no saber qué ha pasado y mantenerlas esperanzas intactas.

No puedo imaginar el dolor de estas familias, de sus amistades y el miedo de sus vecinos y vecinas que durante años han sospechado que entre ellos convivían asesinos. Haber descubierto lo que le sucedió a Francisca abre una puerta de esperanza a la familia de Rosalía. Ojalá la UCO se encargue pronto de la investigación y con la enorme profesionalidad que nos han demostrado en los casos de Francisca y Manuela podamos hacer justicia con ella y dejar que su gente cercana pueda empezar a cerrar la herida por su ausencia

Es obvio que gracias al trabajo de la UCO hemos podido conocer la verdad pero, ¿era necesario esperar tanto tiempo? Por lo que hemos podido conoc r la UCO se hizo cargo de la investigación en 2024 y ha sido recientemente cuando han acelerado los trabajos. Se puede decir que en poco tiempo han descubierto dónde estaba Francisca enterrada y quiénes habían sido los presuntos o presunto responsable.

Yo, como muchos de ustedes, he recordado estos días otro caso que guarda muchas similitudes, que azotó nuestra tierra y nos encogió el corazón de igual manera. El caso de Manuela Chavero en Monesterio, otra mujer desaparecida durante años y que finalmente se descubrió que fue asesinada a sangre fría por su vecino. No se equivoquen ustedes, la violencia machista se da de igual manera en los ámbitos rurales que en los urbanos, pero me da la sensación de que las investigaciones no avanzan de igual forma y que, que desaparezca una mujer de mediana edad en un pequeño pueblo de Badajoz, no tiene la misma prioridad que si fuera en otro lugar.

Nada se sabe tampoco de Rosalía que desapareció de una forma absolutamente misteriosa en Bohonal y sus familiares llevan reclamando desde su desaparición en 2020 que se investigue su caso. Yo desde estas líneas también lo pido, la desaparición de Rosalía merece ser investigada porque tanto su familia como su pueblo necesitan cerrar la herida que se abrió el día en que esta mujer de 75 años no llegó a comer a casa allá por 2020.

No puedo imaginar el dolor de estas familias, de sus amistades y el miedo de sus vecinos y vecinas que durante años han sospechado que entre ellos convivían asesinos. Haber descubierto lo que le sucedió a Francisca abre una puerta de esperanza a la familia de Rosalía. Ojalá la UCO se encargue pronto de la investigación y con la enorme profesionalidad que nos han demostrado en los casos de Francisca y Manuela podamos hacer justicia con ella y dejar que su gente cercana pueda empezar a cerrar la herida por su ausencia.