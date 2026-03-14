El resultado de las votaciones, la semana pasada, en la Asamblea de Extremadura, con el fracaso de la investidura como presidenta de María Guardiola, ha servido para demostrar, si hiciera falta aún, quién tiene la sartén por el mango. La tercera fuerza política gestiona los tiempos y decidirá si habrá gobierno o que nos veamos condenados a votar, una vez más, sin ninguna garantía de que finalmente sirva de algo.

De nada sirvió que Guardiola, después de decir que ella no se ‘travestiría’ de Vox, les hiciera uno y otro guiño, para acabar burlada y llorando; de nada, que algunos en el PP seguramente ya no descarten cambiar de candidato en un futuro si ella, pese a haber ganado las elecciones claramente, no les cae bien a los ‘señoros de Vox’, como los llamó.

En los años 30, el honor de los partidos conservadores lo salvaron quienes, como Churchill en Gran Bretaña, De Gaulle en Francia o Adenauer en Alemania, resistieron al fascismo y lo declararon su enemigo, no quienes se abrazaron a él, pensando que podrían cabalgar al tigre sin que los devorase

No suele pasar, pero Extremadura ahora es pionera en algo, y sirve de aviso a navegantes, pues lo que nos está ocurriendo a los extremeños es muy probablemente lo que ocurrirá a nivel de toda España, si se cumplen las encuestas y en las próximas generales suman mayoría el PP y Vox. Si nada ha desgastado tanto a Pedro Sánchez como las concesiones a los partidos nacionalistas vascos y catalanes, eso no será nada comparado con lo que pedirán, y obtendrán, Santiago Abascal y sus secuaces.

Y es que, aunque muchos no lo quieran reconocer, hoy por hoy, tienen más sentido de Estado los diputados de Bildu o de Esquerra Republicana, que los ‘patriotas de hojalata’ y de pulseritas rojigualdas y verde-vox. Ellos, desde luego, viven en la cresta de la ola reaccionaria impulsada por un dios colérico, llamado Donald Trump, y lo más triste es comprobar, una vez más, que nadie escarmienta en cabeza ajena, y que por más que los paralelismos sean evidentes entre lo que pasó en los años treinta del siglo XX y a lo que nos llevan los neofascismos o como queramos llamarlos en el siglo XXI, ello no sirve de nada y cuenta más el sentirse al lado del más fuerte. A veces pienso que solo nos queda esperar a que a muchos se les pase la tontería, pero hay tonterías incurables.

Pese a todo habrá que insistir en ello: el honor de los partidos conservadores lo salvaron quienes, como Churchill en Gran Bretaña, De Gaulle en Francia o Adenauer en Alemania, resistieron al fascismo y lo declararon su enemigo, no quienes se abrazaron a él, pensando que podrían cabalgar al tigre sin que los devorase.