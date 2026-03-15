Esta semana hemos podido disfrutar de unas extraordinarias Jornadas, organizadas por la Fundación CIVES sobre las maestras rurales en la provincia de Cáceres durante el franquismo. Se trataba de mostrar, por un lado, los resultados de un proyecto de investigación financiado por el Servicio de Memoria Democrática de la Diputación de Cáceres y por otro, asistir al diálogo intergeneracional entre los futuros maestros y las maestras que ejercieron en esta etapa tan oscura de nuestra Historia.

Victorino Mayoral comenzó destacando la destrucción de anteriores legados educativos, como el de la Institución Libre de Enseñanza, la censura, el adoctrinamiento que se incluía en el currículum, la educación de la mujer, la separación por sexos o los sistemas de control.

Las profesoras Eva Pérez y Rocío Yuste desgranaron los resultados de la investigación resumidos en algunos aspectos como: la precariedad y escasez de materiales, el aislamiento de las zonas periféricas o el abandono institucional. También se hizo hincapié en la herencia de la depuración política, la vigilancia comunitaria (y los necesarios “certificados de buena conducta”), así como el autocontrol y el silenciamiento de trayectorias familiares por parte de las maestras. Del mismo modo se señaló que la profesión de maestras supuso una de las pocas vías de ascenso social para las mujeres de este periodo.

La parte central tuvo como protagonistas a un grupo de testigos vivos. Fueron esas maestras que gracias a su vocación pudieron sortear todo tipo de dificultades impuestas por el régimen franquista. Nos comentaron sus experiencias y llegó el momento más interesante de la mañana cuando un elevado número de alumnos se interesaron por preguntarles multitud de aspectos sobre sus vidas en el aula, en los pueblos, la relación con las autoridades locales, su metodología pedagógica…

Luis Cifuentes y Julián Chaves culminaron las Jornadas con dos conferencias donde mostraron como la ausencia de pluralismo y de democracia influyó determinadamente en el devenir de la educación como elemento transformador de la sociedad. A lo que contribuyó además el control de las conciencias.

Por último mostramos el compromiso de la Diputación con la Memoria Democrática, con la participación de los jóvenes y el agradecimiento a estas maestras que con sus testimonios nos demuestran que el alma de la profesión puede ser más poderosa que las imposiciones de un régimen ausente de libertades.

Fernando Ayala es historiador