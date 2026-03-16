Hace tiempo que soy usuario de la autovía que va desde Cáceres a Salamanca y me siento en la obligación de avisar aquí del estado en que se encuentra, en algunos tramos de su recorrido para, en lo posible, poder evitar futuros accidentes graves que, ahora podrían ser fácilmente remediables. Desde que aprobé el carnet de conducir, hace ya bastantes años, aprendí, y siempre lo pongo en práctica que, en las autovías se debe siempre conducir por el carril de la derecha, y utilizar el izquierdo en los adelantamientos, para volver inmediatamente al carril de la derecha.

En las últimas ocasiones que he utilizado la autovía A66 que me lleva a Salamanca, vengo notando, posiblemente porque los conductores conducen por donde la norma dice, que el estado del firme del carril derecho está lleno de baches y socavones bastante evidentes y peligrosos que nos obligan a cambiar de carril y coger el de la izquierda, aunque no estés realizando ninguna maniobra de adelantamiento, sino buscando tu propia seguridad. Hay algunos tramos que se hacen prácticamente intransitables y ponen en peligro, sin duda, la seguridad de los que por allí viajan.

Esta autovía la conozco bien, pero otras, por las que no suelo transitar habitualmente, presentan el mismo problema. Son autovías bastante recientes en su construcción y efectivamente, el carril de la izquierda está bien, pero el de la derecha, por razones claras, ya que circulan más vehículos por él, está en unas condiciones deplorables y seriamente peligrosas.

Escuchaba en la radio hace unos días que se quejaban unos conductores de autobús por este mismo problema que comento. Los viajeros que usaban normalmente el tren en sus desplazamientos, por razones obvias y recientes, habían cambiado su medio de transporte y se habían decidido por utilizar el autobús, lo que había triplicado la flota de vehículos que tenían que dedicarse al traslado de viajeros por carretera.

Estos conductores, altamente preocupados, se referían a los tremendos baches que se encontraban en los carriles de la derecha de las autovías en las que observaban cada día más peligro. Y ahora se quejaban con mucha más razón todavía, entendiendo que, aumentando el número de autobuses cargados de viajeros pasando por las autovías, aumentaría el peligro y la posibilidad de accidentes si no se ponía remedio a ello.

Como conductor habitual que soy, he observado en varias zonas de las autovías que la propia Dirección General de Tráfico coloca un aviso, que también aparece en los carteles luminosos, en los que se puede leer “Zona de alta concentración de accidentes. Curvas peligrosas” y siempre me he preguntado que, si saben que es una zona de alta concentración de accidentes, ¿por qué no ponen remedio para que deje de serlo? Parece como si fuera suficiente y se dan por satisfechos con avisar, que está bien eso de avisar, pero no ponen solución a ello, puesto que pasan los años y esa zona sigue siendo zona de alta concentración de accidentes.

Tengo la sensación de que cualquiera que sea al que le corresponda solucionar este asunto, no presta la atención debida a un mantenimiento en las carreteras que a mí se me antoja altamente y urgentemente necesario. Ayer venía de viaje de Salamanca a Cáceres y apareció un mensaje en el panel luminoso que decía: “Carril derecho en mal estado”. ¿Y…?, me pregunté.

Ramón Gómez Pesado es exdirector del instituto Ágora