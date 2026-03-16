El Pacífico español en 365 ‘microdosis’

Felipe Grande vuelve a la carga. Tras la buena acogida de ‘Un año descubriendo América’ publica ‘Un año descubriendo el imperio en el que nunca se ponía el sol’. Y repite la fórmula de las ‘microdosis’ de historia. Cuenta el encuentro entre España, el mar Pacífico y sus territorios. Está estructurado en 365 entradas breves, sin capítulos ni índice, pensadas para leerse en minutos y avanzar “un punto al día” a tu ritmo. En esas píldoras mezcla episodios conocidos con personajes, situaciones y datos menos divulgados, y busca invitar a la reflexión sobre la complejidad del periodo (intereses en juego, resistencias locales…). En un mundo de urgencias, en los que los lectores tenemos poco tiempo y hábitos de consumo de información más breves, Felipe Grande agrupa contenidos en torno a temas o personajes. Y la fórmula funciona.

Entre las reflexiones que más me han llamado la atención está que el Pacífico español demostró ser un imperio marítimo antes que territorial. Incluso se describía al Pacífico como «lago español» y durante más de un siglo el mapa mundial no se entendía sino desde el punto de vista hispano. La existencia de fray Juan Cobo, autor de Shilu, el primer libro sobre las ciencias europeas en chino, donde se recoge por primera vez el pensamiento de Confucio también ha despertado mi interés. La obra de Felipe Grande es un estupendo anzuelo para profundizar en otros temas.

El gran acierto del libro es su accesibilidad: el formato de 365 entradas lo hace muy fácil de «picar». Funciona como una puerta de entrada a géneros más profundos como el ensayo. También es interesante la intención de salirse del debate simplón ‘leyenda negra versus leyenda rosa’ y empujar al lector a revisar tópicos, porque eso suele generar curiosidad y conversación con los cuñados. La posible debilidad, precisamente por el formato, es que la fragmentación puede dejar con ganas de más contexto: las píldoras informan y despiertan interés, pero no siempre sustituyen a una explicación continuada y argumentada (y el hecho de no tener índice puede dificultar volver a temas concretos). En resumen: el libro es muy recomendable si el lector busca un calendario de historia para aprender a sorbos y descubrir ángulos poco tratados; menos ideal si es amante de un ensayo clásico, con estructura académica y desarrollo largo de tesis. Pero para gustos los colores.