¿Por qué crece Vox?

La aversión congénita de la izquierda a Vox, presente permanentemente en el discurso del presidente Sánchez y sus adláteres políticos o mediáticos, ha chocado frontalmente con el aprecio que el partido ha venido despertando de manera creciente en amplias capas de la sociedad española. Parece que la intencionalidad peyorativa del eslogan «la derecha y la ultraderecha» repetido a ultranza, ya no engancha; más bien, produce hartazgo, incita a la hilaridad, y retroalimenta el apoyo popular a Vox. Solo los fervientes y fanatizados militantes de la izquierda y ultraizquierda piensan que repitiendo la consigna pueden detener la temida riada que amenaza con llevarse, no al socialismo, sino a los privilegios que su adscripción ideológica les ha venido regalando. A veces durante toda una vida, como les ocurrió a los innumerables arribistas desplazados desde las filas del movimiento durante la transición. Por no hablar de los independentistas que ya sienten un molesto aliento en el cogote, temerosos de que se acabe su rufianesca mitología parasitaria. No es, pues, extraño que unos y otros estén agitados, se reinventen en un ciclo fútil, e incluso levanten cordones sanitarios; no para evitar ser contagiados sino para eludir la vacuna que propone Vox.

No soplan vientos favorables para ellos. Por una parte, muchos ciudadanos se rebelan ante la evidencia de que sus impuestos vienen utilizándose para el enriquecimiento personal de los dirigentes políticos y colaboradores cercanos y lejanos. Los casos son tan numerosos que si adoptáramos la posición de las feministas recalcitrantes concluiríamos que si un político no es imputado es porque ha sabido esconder sus pecados o no ha sido suficientemente investigado. Sin llegar hasta ese límite, es necesaria una reducción significativa del número de políticos, la supresión de los privilegios que se han auto-otorgado y la eliminación de los chollos independentistas, desgraciadamente ya normalizados en nuestra nación. Por otra, la permanencia de la izquierda en el poder ha estado ligada a la cultureta del mínimo esfuerzo, lo que, a su vez, ha propiciado el enchufismo: eliminados los controles de selección para puestos clave, los méritos han sido subordinados a la adscripción ideológica, a la “famiglia”. Estas conductas, unidas a la actitud acomplejada de la derecha tradicional, han hecho reaccionar a amplias capas conservadoras dispuestas a asumir y defender sin tapujos ni vergüenza sus principios libremente elegidos. Principios que han sido aglutinados por Vox, que además se muestra como garante del cumplimiento de promesas electorales anteriormente eludidas.

En resumen, la objetividad obliga a reconocer que Vox ultraderecha o cualquier nombre que se le dé) ha llegado para colmar las aspiraciones legítimas de una fracción nada despreciable de ciudadanos (casi 100.000 votos -17% del total de votantes- en Extremadura) que, hastiados de los escándalos y políticas practicadas por el sanchismo y la ultraizquierda, no ven en las políticas reales del PP un antídoto que las detenga. Además, al auge de Vox propiciado por la emergencia cotidiana de nuevas corruptelas, se superpone la deriva del espíritu de los tiempos (Zeitgeist), que ya, a nivel mundial, se aleja a pasos agigantados de las posiciones wokistas que han presidido nuestra democracia, especialmente en la segunda mitad de su existencia.

Fue precisamente la penetración de algunas de estas premisas «wokistas» entre ciertos líderes de la derecha lo que originó un indeseable sincretismo “pepero-podémico”, explicitado descarnadamente en las manifestaciones y acciones de María Guardiola durante la campaña de las elecciones generales del 23J, a las que algunos atribuyen la supervivencia del régimen sanchista. La actualidad extremeña está demostrando cuán extemporáneas fueron, a la vez que la nueva matemática electoral ofrece una oportunidad de rectificación. VOX es una ramificación de la derecha tradicional y su crecimiento a medio plazo parece garantizado por la recepción de cantidades crecientes de savia ciudadana, tal como ha ocurrido con sus homólogos en otras naciones europeas que marcan tendencia (i.e., Francia o Italia). No es seguro que un país como España, con altos niveles de envidia y un fuerte excedente de servidumbre voluntaria, vaya a evolucionar de manera similar. Pero en el momento actual, es innegable que los extremeños (aragoneses y castellanoleoneses) han optado por opciones de derechas y están a la espera de que sean materializadas por los dos partidos que las propusieron ¡Es la democracia!