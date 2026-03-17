En la minoría de edad, que insiste

Hay que decirlo como González: «¿Estamos tontos?». Y esta vez por lo que dijo el miércoles Pedro Sánchez, presidente del Gobierno: «Cuando hemos dicho ‘no a la guerra’, ha habido una ola de orgullo de ser españoles no solamente dentro de nuestro país, sino también en muchas sociedades de todo el mundo, a lo largo y ancho del planeta». Se comprenderá que la pregunta sea si el presidente Sánchez cree de verdad que la posición del Gobierno contra la guerra ha sido motivo de orgullo «en muchas sociedades de todo el mundo, a lo largo y ancho del planeta». ¿Un orgullo planetario, no exclusivamente de todos los socialistas del mundo, ni tan siquiera de todas las personas de izquierdas, sino de muchos países del planeta? ¿Lo piensa realmente? ¿Lo cree?

Si es así, cabe esperar que el plural «cuando hemos dicho ‘no a la guerra’» sea mayestático y en realidad se refiera solamente a sí mismo, solo a él. La idea de que el equipo ministerial, 11 hombres y 12 mujeres, piense lo mismo sobre el orgullo planetario del «no a la guerra» sería motivo de preocupación. Y de nuevo la pregunta de González, adaptada: «¿Están todos tontos?». Un alunado, un alucinado, aunque sea presidente del Gobierno, vale, puede ser. Pero ¿24…? Sin embargo, la unanimidad gubernamental (no solo ministerial) es posible porque es disciplinaria, de obediencia, dado el poder de quita y pon de Sánchez. De hecho, la posición oficial del Gobierno, no ahora contra la guerra, sino siempre, nunca habría sido oficial en el sentido de ser decisión del Consejo de Ministros, sino personal en el sentido de: «¿La Fiscalía de quién depende? Pues ya está». Es decir: «¿El Gobierno de quién depende? Del presidente, ¿no? Pues ya está».

Cabe esperar que el plural «cuando hemos dicho ‘no a la guerra’» sea mayestático y en realidad se refiera solamente a sí mismo, solo a él. La idea de que el equipo ministerial, 11 hombres y 12 mujeres, piense lo mismo sobre el orgullo planetario del «no a la guerra» sería motivo de preocupación

La ministra Elma Saiz ha utilizado el «no a la guerra» como medida económica una vez que el presidente haya dicho que el orgullo español del “no a la guerra” va más allá de España. He aquí su razonamiento: «La mejor medida para proteger a los ciudadanos y el estímulo más eficaz contra las subidas de precios es el no a la guerra». ¿Quiere decir la ministra que los ciudadanos desprotegidos por la subida de precios, cuando vayan a comprar, deben pensar en el no a la guerra? ¿Quiere decir que así se sentirán protegidos y los precios no subirán, o no les parecerá que suban, o que lo comprenderán, o incluso que no verán mal que suban, si es por el no a la guerra?

En la kantiana minoría de edad, ¡pero en el peor sentido, referida a los años y sin sapere aude!, cree el Gobierno, aplicada a los ciudadanos.