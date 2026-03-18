Me cuentan durante la cena familiar algunas de las tendencias en internet de las que, por exceso de trabajo o por desinterés, no estoy al tanto. Me dicen, por ejemplo, que muchos internautas han propagado la idea de que Benjamin Netanjahu, presidente de Israel, ha muerto junto a su hermano en un atentado; y que el actor y humorista Jim Carrey recogió el mes pasado el César Honorífico en los Premios César de París con un aspecto tan diferente al habitual que más de uno dio por hecho que no era él.

¡Acabáramos! Es la misma historia de siempre, esa pulsión por afirmar que ciertas personas famosas que se muestran ante nuestros ojos no son ellas, ya muertas, sino sus dobles, que andan de parranda.

Hitler no se suicidó en el búnker de Berlín, Elvis sigue vivo (a estas alturas, con la edad de un patriarca bíblico) y no es Luis Miguel, sino su doble, quien sale al escenario cantando ‘No culpes a la noche / No culpes a la playa / No culpes a la lluvia / Será que no me amas’.

No critico a estas personas que siempre ven gato encerrado. Con sus razonamientos alternativos para desentrañar los misterios del mundo, son mucho más divertidos que quienes nos regimos por la aburrida navaja de Ockham, filósofo inglés que nos explicó hace siete siglos —y aún andará por ahí— que la explicación más simple suele ser la correcta.

La fascinación por lo oculto, la mitología universal por el doble o el aburrimiento hacen que los más fantasiosos piensen que el universo en el que vivimos está lleno de trampas, recovecos y pasadizos secretos que ellos, y solo ellos, saben detectar.

Ojo, aunque lo parezca, no critico a estas personas que siempre ven gato encerrado. Con sus razonamientos alternativos para desentrañar los misterios del mundo, son mucho más divertidos que quienes nos regimos por la aburrida navaja de Ockham, filósofo inglés que nos explicó hace siete siglos —y aún andará por ahí— que la explicación más simple suele ser la correcta.

Envidio —lo diré ya— a esas personas cuyo paso por el mundo constituye una novela in progress. Esos que, incapaces de hacer conciliar su cosmovisión con la realidad, se las apañan por desentrañar universos paralelos que le den algo de sentido a su existencia.

Intuyo que ellos también están muertos y aún no lo saben.