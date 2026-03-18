Perlas negras de Ormuz

¿Quién nos salvará en el S. XXI los príncipes o los héroes?

Esto es lo que Rubén Darío escribe en La sonatina: aquel poema de ‘la princesa está triste’: ¿Piensa acaso en el príncipe de Golconda o de China,/ o en el que ha detenido su carroza Argentina, para ver de sus ojos la dulzura de luz,/ o en el rey de las islas de las rosas fragantes,/ o en el que es soberano de los claros diamantes,/ o en el dueño orgulloso de las perlas de Ormuz?

Bueno sería ahora preguntarse dónde están las perlas de Ormuz. Lastimosamente ahora no solo estaría triste la princesa, sino el príncipe mismo, el rey y la reina y todos sus súbditos. Y no porque lo tuviera todo como le pasaba a la princesa encerrada en su palacio, sino porque vería peligrar su vida y su existencia acomodada.

¿A dónde hemos llegado, pues? A depender de una única hiperpotencia (como la denominaba Ignacio Ramonet en su libro Guerras del S. XXI): EEUU, sus rizomas vienen a imbricarse con Israel y -a su vez- a tener enfrente a otros gigantes, China, Rusia o India (una vez que desaparecieron los escenarios duales de la ‘guerra fría’)

Parece mentira que toda una humanidad dependa de lo que ocurra en un estrecho, en la salida de dos golfos marinos, el golfo de Irán y el golfo de Omán. Pero si lo pensamos bien esto lo hemos provocado nosotros, viene de lejos, de los últimos veinte años donde hemos situado la globalización en primer lugar, la superproductividad del planeta a base de esquilmarlo, de no importarnos los recursos naturales, de tomar a chirigota (no tanto los ciudadanos, sino los gobiernos) el desarrollo sostenible y respetuoso con el medio en que vivimos, produciéndose un desequilibrio total entre las fuerzas naturales y el consumismo a espuertas que se nos ofrece.

Y a todo ello superpuesto la tecnología, que ha desestructurado el mundo del trabajo, y ha desquiciado la circulación de lo que producimos, provocando la globalización, vendida como la puesta en red de todo el planeta hermanado así de alguna manera. Cuando lo que se producía era un desmantelamiento de las cadenas de producción, y un desmantelamiento del equilibrio de las sociedades.

¿A dónde hemos llegado, pues? A depender de una única hiperpotencia (como la denominaba Ignacio Ramonet en su libro Guerras del S. XXI): EEUU, sus rizomas vienen a imbricarse con Israel y -a su vez- a tener enfrente a otros gigantes, China, Rusia o India (una vez que desaparecieron los escenarios duales de la ‘guerra fría’)

Y dependientes de Estados Unidos, dependientes -parece ser- del único que lleva el carro -ya no carroza que decía la princesa- algo bastante más ordinario, algo bastante más caprichoso e inútil, queriendo haber pertenecido tal vez a ese mundo de príncipes y princesas y de reyes absolutos. Pero no, en ese mundo no nos encontramos, sino que aturdidos asistimos al mundo de los Reyes (=gobernantes) déspotas, a la vez que infantiloides, sin cultura alguna, sin memoria humana, sin previsión. Nada más lejos de un arahuaca, Toro Sentado de los Sioux o Cochise de los apaches, nada más lejos de los mandatarios tribales que antes de hacer nada, miraban primero por la seguridad de su los suyos. Pero ¿Qué es lo suyo realmente? ¿Sus empresas, sus negocios, sus tramas impúdicas y financieras? ¿O tal vez y aún no hemos visto el asomo, un pueblo diverso y plural como es el americano y el ancho mundo?

Las perlas de Ormuz quedan atrapadas en sus ostras, tal vez nos tengamos que conformar con unas cuantas perlas negras de petróleo, extraídas con sangre.