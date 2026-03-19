Torrente presidente o presidente Torrente

Torrente Presidente, la película, que no el próximo candidato, recién estrenada, además de ser éxito de taquilla, está siendo interpretada como una crítica feroz por unos y como una parodia indulgente por otros. De izquierdas para unos, de derechas para otros. Depende, claro, de la mirada de quién esté sentado en la butaca, olvidando que hay sátiras que no señalan ideologías, sino una forma de mirar, la del ciudadano de a pie que empieza a sospechar que todo puede convertirse en esperpento.

Algo de eso se intuye tras los últimos resultados electorales en Castilla y León, creo, aunque no sea analista político, tras lo visto y vivido en Extremadura y Aragón. A día de hoy el ciudadano de a pie, confundido, porque lo han confundido, desorientado, porque lo han desorientado y sobre todo hastiado, porque lo han cabreado, perdón, hastiado, puede incluso no saber lo que quiere, pero lo que empieza a tener claro es lo que no quiere, que no es otro que la sensación de interinidad permanente, un gobierno convertido en negociación política infinita y soluciones a medias porque se gobierne a medias, cuartos y mitad, incluso a octavos.

El ciudadano, cansado, lo que quiere son soluciones y para obtener soluciones, hay que gobernar, y para gobernar, cansados de cábalas, han votado para que alguien tenga que salir de las urnas gobernando y para que eso suceda han optado por lo más sencillo, el que llaman voto útil, el que bajo su perspectiva y forma de entender la vida, tenga más opciones a ello

El ciudadano, cansado, lo que quiere son soluciones y para obtener soluciones, hay que gobernar, y para gobernar, cansados de cábalas, han votado para que alguien tenga que salir de las urnas gobernando y para que eso suceda han optado por lo más sencillo, el que llaman voto útil, el que bajo su perspectiva y forma de entender la vida, tenga más opciones a ello.

De ahí que resurja, casi sin decirlo, cierta nostalgia del bipartidismo. No como ideal, sino como herramienta. Como ese mecanismo imperfecto que, al menos, garantizaba algo básico, que alguien gobierne y que pueda gobernar.

Nos han contado que la diversidad parlamentaria, en teoría, enriquece el debate y obliga al consenso, pero la teoría, cuando se estira demasiado, puede romperse del lado de la práctica, y ahí aparece la paradoja ciudadana, que otrora celebraba la diversidad y que ahora al menos en Castilla y León, torna a la simplicidad, no necesariamente por convicción, sino por necesidad operativa. No por entusiasmo, sino por agotamiento.

No es cuestión de izquierdas o derechas. Es, en el fondo, un debate sobre el sentido mismo del mandato democrático. Votar no es solo expresar una opción política, es delegar una responsabilidad. Y cuando esa responsabilidad se diluye en aritméticas imposibles, el voto pierde su sentido práctico.

Quizá por eso, en medio de la incertidumbre, el ciudadano empieza a elegir no al que más le representa, sino al que cree que podrá gobernar representándolo. Es un cambio sutil, pero profundo, del voto como identidad al voto como solución.

Al final, como en el cine, cada cual seguirá viendo su propia película, pero fuera de la sala, donde no hay ficción que valga, la vida cotidiana sigue pidiendo algo mucho más simple, soluciones, para la vivienda, el alquiler, el trabajo reconocido, la cesta de la compra, la educación, la igualdad de facto, la seguridad ciudadana o el estado del bienestar en su conjunto sin que se negocie en capítulos o en múltiples y contradictorios fascículos.

En definitiva, como la taquilla ha demostrado, uno puede permitirse una comedia en la pantalla, incluso una sátira desbordada, grotesca, irreverente e incluso de mal gusto, pero lo que no quiere es vivir en ella.