Feliz día de la felicidad

Hoy, 20 de marzo, se celebra el día de la felicidad. Coincide con el estreno de la primavera en el calendario y los campos extremeños, vestidos de guapo tras las lluvias del invierno. Para mí, como para Borges, la felicidad es una librería y, el paraíso, una biblioteca. Caminar entre pasillos de volúmenes que acumulan palabras dispuestas a ser juntadas, una tras la otra, para formar un sentido, único para cada quien. Vocablos que viajan a través del tiempo y del espacio, que nos interconectan y nos ofrecen refugio, o nos apelan y cuestionan todo o parte de lo que creemos saber. La certeza de lo inabarcable cabe en una biblioteca: no tendremos horas suficientes para leer ni asimilar el compendio de ideas e historias inventadas que aguardan los miles de millones de páginas contenidas en los libros. El tiempo para leer no se saca, se regala. Momentos que se roban a la vida misma para guarecerse en alguna parte de otro sitio, llevando solamente el pacto con el autor y el objeto que sostenemos entre las manos.

Qué herramienta se les puede dar a quienes sufren la desgracia de la pérdida; esos que duermen arropados por la impotencia, a la espera de una justicia que no siempre se materializará

Pero hay festividades que, por muy bien intencionadas que parezcan, son un insulto. Cómo hablarle de la dicha a la familia de Francisca Cadenas, o a la de Sandra Palo, o a la de Diana Quer, o a las de tantas mujeres y niñas asesinadas que ascienden a demasiadas. Qué herramienta se les puede dar a quienes sufren la desgracia de la pérdida; esos que duermen arropados por la impotencia, a la espera de una justicia que no siempre se materializará. La mejor que se me ocurre sigue siendo la que a mí me funciona: la literatura. Diluir el yo en el silencio de una biblioteca, deslizar los dedos por encima de la madera de las baldas y encontrar esa historia que consuela —siempre está—, la comprensión en otras que se dieron el permiso de contarlo. Buscar e lado más humano de la existencia en las voces antiguas, salir de uno misma para volver a entrar desde la otra y en su compañía.

En este momento de noticias fatídicas en la región, espectadores de la atrocidad de la que es capaz la gente sin alma, los varones socializados en la masculinidad más brutal y deshumanizadora, cuesta conectar con algún tipo de esperanza. A gran escala, la cosa no mejora demasiado: genocidios, guerras, expoliación de recursos naturales, secuestros, cuatro narcisistas gobernándonos a todos, y, en nuestro país, un pequeño bastión de resistencia ante el atropello de la derecha radical, dispuesta a arrasarlo todo.

Feliz día de la felicidad, para quien la sienta, en esta sociedad profundamente enferma.