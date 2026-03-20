San José en voz baja

Ayer fue San José. Como cada 19 de marzo, en muchas casas se encendieron las cocinas con el olor de la comida favorita del padre, se buscaron en los cajones las fotos de aquellos que ya no están, o se hizo una llamada breve, de las que no necesitan grandes palabras. Pero fuera de ese ámbito doméstico, donde sigue latiendo con naturalidad lo que somos, el Día del Padre parece haberse convertido en un terreno resbaladizo.

En varios colegios —no hablo de rumores, sino de hechos—, hace tiempo que a este día se le disfraza con nombres alternativos: ‘Día de la familia’, ‘Día de la persona especial’ o ‘Día del afecto’. Todo, dicen, para no herir sensibilidades. Para no incomodar a quienes no tienen padre, o lo tienen ausente, o forman parte de una familia con dos madres. Y uno comprende la intención, que no es mala: a un niño no se le debe doler más de lo que la vida ya le duela. Pero una cosa es acompañar el dolor y otra, negar la realidad.

Sería más honesto enseñar a los niños que hay familias distintas, que no todas las historias son iguales y que eso también está bien. Pero sin esconder lo que somos, sin disimular los nombres de los días o de los vínculos. Cada uno celebra o recuerda a quien tiene o a quien tuvo, y el respeto nace precisamente de dejar espacio para todas esas realidades, no de borrarlas

Porque la realidad —esa que tanto nos cuesta asumir— es que no todo puede ni debe endulzarse. Es verdad que hay niños que no tienen padre, como también los hay que no tienen madre, o abuelos, o hermanos. No por ello dejamos de hablar de la maternidad, la fraternidad o el amor filial. Si el consuelo pasa por borrar la palabra, acabaremos viviendo en un lenguaje sin referentes y en una sociedad de algodones, donde todo roce incomoda.

Tengo amigas que viven este día con un nudo en la garganta: por sus padres ya mayores, por los que partieron demasiado pronto o por los padres de sus hijas, ausentes a destiempo. Y ninguna de ellas pide que se elimine el Día del Padre para no recordarlo. Al contrario: intentan celebrarlo con amor desde la ausencia, porque saben que reconocer lo que nos falta es también una forma de seguir viviendo.

El problema de esta sensibilidad mal entendida es que convierte la empatía en censura. No se trata de imponer un modelo familiar —que los hay y los habrá muy diversos—, sino de reconocer que la figura del padre, con sus luces y sus sombras, existe y nos ha marcado a todos. Borrarla o diluirla en una masa de ‘personas especiales’ es confundir la inclusión con la amnesia.

Sería más honesto enseñar a los niños que hay familias distintas, que no todas las historias son iguales y que eso también está bien. Pero sin esconder lo que somos, sin disimular los nombres de los días o de los vínculos. Cada uno celebra o recuerda a quien tiene o a quien tuvo, y el respeto nace precisamente de dejar espacio para todas esas realidades, no de borrarlas.

Porque esconder la realidad nunca la cambia; solo la disfraza. Y hay palabras —padre, madre, hijo— que no deberían perderse, porque sostienen la memoria de quienes nos enseñaron a andar, a pensar, a ser. Aunque ya no estén, su nombre sigue siendo casa. Y a casa, aunque cambie el mundo, siempre se vuelve.