Les escribo estas líneas mientras aún no sabemos si Netanyahu ha muerto bajo las bombas iraníes, a pesar de los vídeos que corren por las redes donde claramente se ve que son IA porque el genocida aparece con seis dedos en la mano. Tampoco sabemos si la guerra, que según el pedófilo de Trump iba a durar dos días y va ya para un mes, acabará pronto o si veremos cómo el precio de los combustibles y de la cesta de la compra hace inasumible para la ciudadanía poder vivir dignamente. Y mientras la situación internacional se complica, aquí en Extremadura llevamos casi tres meses viviendo el día de la marmota como si no fuera necesario tener un gobierno a pleno funcionamiento.

Escuchar decir a los señores de Vox, con toda esa chulería que les caracteriza, que «no hay prisa para llegar a un acuerdo» es indignante y me cabrea profundamente. Cómo se nota que ellos cobran a fin de mes independientemente del bloqueo institucional. Que se lo digan a los empresarios del transporte escolar si necesitan un gobierno que se centre en lo importante que en estos momentos es garantizar los servicios públicos y paliar los efectos de una guerra cuyas consecuencias nos golpean

Escuchar decir a los señores de Vox, con toda esa chulería que les caracteriza, que «no hay prisa para llegar a un acuerdo» es indignante y me cabrea profundamente. Cómo se nota que ellos cobran a fin de mes independientemente del bloqueo institucional. Que se lo digan a los empresarios del transporte escolar si necesitan un gobierno que se centre en lo importante que en estos momentos es garantizar los servicios públicos y paliar los efectos de una guerra cuyas consecuencias nos golpean a pesar de que las bombas se lancen a miles de kilómetros de distancia. Que se lo cuenten a las personas que este año se tenían que enfrentar a una oposición tras años de estudio y que ven cómo el juego de trileros de las derechas puede acabar de un plumazo con sus sueños. Es indignante lo lejos que están estos políticos de las preocupaciones y dolores de nuestra tierra y nuestros vecinos y vecinas.

La semana pasada mi grupo parlamentario solicitó un pleno extraordinario para poder hacer un control al gobierno de cuestiones que consideramos importantes y que preocupan a la ciudadanía extremeña: convocatoria de oposiciones, ayudas por las borrascas, situación de la residencia La Granadilla tras el incendio que tuvimos suerte que no acabara en tragedia, medidas para paliar las subidas de los carburantes y de la cesta de la compra…y, ¿qué creen ustedes que nos encontramos? Pues a un Vox más preocupado por los sillones que por dar soluciones a las duras realidades que atraviesan miles de familias en Extremadura y a un PP que aún no se ha repuesto del fracaso de unas elecciones que ganaron en número pero perdieron en credibilidad y en gobernabilidad. Ambos decidieron que no era necesario que después de 5 meses sin control de gobierno los diputados nos arremanguemos para hacer lo que tenemos que hacer que es defender los intereses y derechos de la ciudadanía. Para lo que sí se ponen de acuerdo es para sacarse de la manga un decreto que diga que el gobierno en funciones puede actuar como si no estuviera en funciones mientras está en funciones. De verdad, me pinchan y no sangro. ¿Hasta cuando vamos a aguantar este sainete cutre?