La muerte de Habermas

El pasado sábado fallecía a los 96 años el filósofo alemán Jürgen Habermas (Düsseldorf, 1929 – Starnberg, 2026), último superviviente de la corriente conocida como ‘teoría crítica’ o también, por su principal foco geográfico, ‘Escuela de Fráncfort’, una constelación con la que asociamos nombres tan fundamentales como los de Adorno, Marcuse, Walter Benjamin o Hannah Arendt.

En los periódicos brotaron, como era de esperar, obituarios encomiásticos que lo describían como «el último intelectual», «la conciencia crítica de Europa» o «un gran ilustrado», aunque en los últimos años su voz había resultado incómoda a algunos, por ejemplo, al criticar el belicismo europeo respecto a Rusia y, a la vez, la falta de crítica hacia el creciente autoritarismo en Estados Unidos. Lejos quedaba su momento de gloria indiscutida, que incluyó la concesión del Premio Príncipe de Asturias de Ciencias Sociales en 2003. Hace unos años suscitó polémica al aceptar un cuantioso premio vinculado al gobierno de Emiratos Árabes Unidos, hasta el punto de que reculó y lo acabó rechazando.

Su muerte, días después de que su compatriota Ursula von der Leyen se atreviera, llevada por su sionismo, a declarar obsoletos los principios europeos que Habermas defendiera, debería servir a la vez que para lamentar su pérdida, para releer e intentar aplicar muchas de sus ideas

Tuvimos la ocasión de escuchar a Jürgen Habermas allá por 2011 durante nuestra breve época de estancia en París, donde investigaba para mi libro La Resistencia franco-española. Habermas dio dos conferencias, la primera en la maravillosa librería filosófica Vrin, en la Plaza de la Sorbona, y la segunda en el abarrotado auditorio del Goethe Institut. Allí escuchamos cómo Habermas criticaba con dureza la posición egoísta de Merkel y Sarkozy respecto a Grecia, cuyo sometimiento económico lo escandalizaba y avergonzaba como alemán.

Habermas, que se doctoró en Bonn y se habilitó en Marburgo, es sobre todo conocido por su teoría de la acción comunicativa y por su idea de un patriotismo constitucional, siempre con un cierto optimismo que aspira a organizar la sociedad en base a principios racionales. En su libro El Occidente escindido que, aunque escrito entre 2001 y 2004, mantiene una sorprendente actualidad, defiende un orden cosmopolita no supeditado a la conveniencia de Estados Unidos. Su muerte, días después de que su compatriota Ursula von der Leyen se atreviera, llevada por su sionismo, a declarar obsoletos los principios europeos que Habermas defendiera, debería servir a la vez que para lamentar su pérdida, para releer e intentar aplicar muchas de sus ideas.