Errores resarcidos

Ceremonia de firma de los Pactos de la Moncloa, en los albores de la democracia. / EFE

Decía el escritor mexicano, Antonio Cordero, que un error resarcido era un acierto doblemente satisfactorio. En este sentido siguen siendo múltiples los análisis que se realizan sobre el valor, el significado y la interpretación de lo que supuso la Transición a la Democracia en España.

Para la derecha, el empeño continúa en querer lavarse la conciencia insistiendo en que la Democracia llegó a España en 1978 (tratan de obviar el periodo de la Segunda República con el argumento de que nos desune, desconociendo la historia de alternancia en el poder, pluralismo político y diversidad de asociacionismo de la época).

En este sentido, y como muy bien indica Nicolás Sartorius, los consensos, concepto tan manido por muchos, no son puntos de partida, son puntos de llegada..

En nuestro caso, en Extremadura, la Transición y las siguientes décadas supusieron una auténtica revolución y una transformación total con respecto a lo que se venía padeciendo.

Lo que ha cambiado

Algún comentarista ha insinuado que no ha cambiado nada en nuestra tierra y que por eso el nieto del jornalero de entonces vota ahora a la derecha y convence además a su abuelo. Es una falsedad total, a mi juicio. Sólo hace falta darse una vuelta por la región repleta de Institutos de Segunda Enseñanza y Bachillerato, hospitales y centros de salud, pabellones polideportivos, centros culturales… por no hablar de las infraestructuras tanto externas (carreteras y autovías) como internas (asfaltado, luz, agua corriente…) que a los jóvenes de hoy les puede parecen totalmente irreales.

Precisamente esta semana, en un salón de actos repleto de alumnos (futuros maestros) y profesores en la Facultad de Formación del Profesorado de Cáceres, Luis Pastor nos recitaba lo que habían sido estos años: su niñez en Berzocana, su traslado a Navalmoral de la Mata y la posterior emigración a Madrid. Nos describió las penosas condiciones de vida en las que tuvo que desenvolverse y cómo fueron esos primeros años de ansias de libertad y de quitarse de encima la enorme represión a la que estuvo sometido. Contó también cómo fueron sus primeros conciertos con los emigrantes en Europa que vivían en condiciones y en trabajos muy similares a las de muchos de nuestros inmigrantes actuales en España.

Lo cierto es que partíamos de una desventaja secular y lo que sucede es lo de siempre, cuando políticamente se quiere utilizar el trabajo realizado se señala que el anterior responsable no ha hecho nada. Eso es mentira. Podrán equivocarse. Podrán hacerlo mejor. Pero para eso está la Democracia: el cambio en el poder que pasa por los designios de las urnas. La descalificación absoluta es un error.