Extremadura ante el ‘efecto mariposa’ de la crisis energética

"El aleteo de una mariposa puede provocar un tornado al otro lado del mundo". La sentencia, popularizada por Edward Lorenz, ha dejado de ser una metáfora científica para convertirse en una advertencia tangible. En un contexto de inestabilidad global, los pequeños movimientos, casi imperceptibles, terminan amplificándose hasta sacudir territorios que, en apariencia, quedan lejos del epicentro.

El Golfo Pérsico vuelve a situarse como uno de esos puntos críticos del tablero mundial. Basta una perturbación mínima, tres buitres, si se quiere mantener la imagen, para que la onda expansiva alcance a economías periféricas, dependientes y especialmente sensibles como la extremeña. No es una hipótesis. Es un fenómeno que ya ha comenzado a notarse.

La semana pasada, las empresas de transporte escolar advertían de que apenas podrían sostener tres semanas más el coste del combustible. Un aviso concreto que traduce en cifras lo que hasta hace poco parecía una abstracción. Esta misma semana, el consejero de Economía en funciones ha urgido al Gobierno central y a la Unión Europea a anticipar medidas fiscales antes de que la situación derive en estanflación: más desempleo, menor crecimiento y una inflación que erosione producción y consumo.

Presión institucional y económica

A esas advertencias se han sumado las Cámaras de Comercio y las organizaciones empresariales. Su mensaje ha sido doble: reclaman decisiones rápidas en Bruselas y en Moncloa, pero también interpelan directamente a las fuerzas políticas extremeñas. La incertidumbre institucional no es un elemento secundario, sino un factor de riesgo añadido. Sin Gobierno y sin presupuestos, cualquier estrategia queda en suspenso.

El Consejo de Ministros ha aprobado la rebaja del IVA energético del 21 al 10%. Es una medida necesaria y con impacto inmediato, pero insuficiente por sí sola. Las crisis energéticas no se resuelven con un único instrumento. La historia, desde la crisis del petróleo de 1973, demuestra que, además de medidas puntuales, se requieren respuestas sostenidas y coordinadas.

Pensar que una rebaja fiscal puede neutralizar el "efecto mariposa" es, en el mejor de los casos, un ejercicio de optimismo. Puede aliviar la presión a corto plazo, pero no evita que el problema se desplace, se acumule o resurja con mayor intensidad si no se acompaña de una estrategia más amplia.

La debilidad de Extremadura

Y ahí es donde Extremadura afronta su mayor debilidad. A la exposición externa se suma un bloqueo interno que prolonga la incertidumbre. Han pasado tres meses desde que las urnas marcaron el rumbo. Incluso antes del 21-D, las encuestas apuntaban a posibles acuerdos que aún no se han materializado. Mientras tanto, la región permanece en un compás de espera que ya no es político, sino económico.

El "efecto mariposa" no entiende de tiempos partidistas. Cuando se activa, arrastra a quienes están preparados y castiga con mayor dureza a quienes no lo están. Por eso, confiar únicamente en las medidas del Gobierno central es quedarse a medio camino. La otra mitad de la respuesta depende de la capacidad de Extremadura para dotarse de estabilidad, previsión y rumbo.

Porque cuando el viento global empieza a soplar, no basta con esperar a que amaine. Hay que estar en condiciones de resistirlo. Y a día de hoy, Extremadura aún debe reforzarse para afrontar el temporal.