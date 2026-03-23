Andaluzas el 17 de mayo: no es país para lentos

Elecciones autonómicas andaluzas el 17 de mayo. Cierta sorpresa. No era la fecha que más se barajaba. La campaña comenzará en pleno puente de mayo. Moreno tenía poco margen y -ahora se ve- algo de prisa. Podrían haber sido en junio avanzado e incluso, apurando muchísimo, el primer domingo de septiembre. Precipitación para el PSOE también: María Jesús Montero, que ha insinuado que no dejará el escaño en el Congreso, tiene que abandonar antes de lo previsto la vicepresidencia del Gobierno. Sin cuadrar la financiación. Sin aprobar (ni presentar) los Presupuestos Generales del Estado.

Los socialistas además tienen que acelerar su trifulca por confeccionar las listas. Los populares tienen menos problemas para eso, más disciplina y más cargos que repartir para los que se queden fuera. Moreno no quiere que el pacto global Vox-PP (que ha pedido Feijóo y que engloba a Extremadura, Aragón y Castilla y León) esté absolutamente firmado y cerrado cuando sean las elecciones, no quiere ir a las urnas con una alianza de su partido ya de facto con los de Abascal. También sabe que la crisis del partido de ultraderecha, con purgas continuas, puede evolucionar a mejor o silenciarse. Vox también lo tiene complicado al replicar aquí las tesis de Trump en esta tesitura de guerra. Con todo, es claro que experimentará una gran subida.

Moreno se juega la mayoría absoluta. Apelará a su talante, al voto progresista como voto útil para que Vox no se meta en el Gobierno andaluz. Incidirá en que él sí tiene Presupuestos y tratará de que lo nacional no contamine demasiado la campaña, aunque se espera que Feijóo se involucre fuertemente.

Los socialistas, sacados de su letargo (¿galvanizados?) por Óscar Puente y a la vez perjudicados por el cierto cachondeo del ministro y su falta de autocrítica, trufado con invectivas, sobre el hecho cierto de que no haya AVE directo a Málaga, salen como escasamente favoritos, e incluso a priori como tercera fuerza en alguna provincia, a tenor de las encuestas, que pronostican, si se celebraran ahora los comicios, un PP al borde de la mayoría absoluta. Mejor que sea así, si no la gente se nos confía, expresa un dirigente popular.

Pero todo es cuestión de expectativas: tan diezmados salían a priori los socialistas en Castilla y León que su derrota (con un PP victorioso claramente pero sin absoluta) pero subiendo ligeramente en votos y escaños, ha insuflado moral. Y tanto. Con un Sánchez que se presentará, también en Andalucía, como líder europeo del No a la guerra y capitán de la izquierda, que volverá a presentarse fragmentada en dos o tres listas. Ahora dispone en el Parlamento de Sevilla de dos grupos.

Juanma Moreno está en el máximo de popularidad, los plazos en Extremadura y Aragón aprietan, para qué tardar más. No quiere que le pase como hace cuatro años, que se vieron haciendo gobierno y trabajando en pleno agosto.

“La estabilidad se ha convertido en una seña de nuestra identidad”, ha dicho Juanma Moreno en su comparecencia de este lunes en San Telmo. Todo un recadito al PSOE, todo un emblema y mensaje. El Gobierno central precipitará su crisis, sus cambios, esperaban más bien el 31 de mayo. No es mucha la variación pero no es poca. Modo campaña on, un poco antes de lo previsto. La suerte no está echada. Pero sí convocada.