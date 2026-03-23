Juan José Moreno Doncel: gran defensor de la naturaleza

Aciaga noticia la del fallecimiento de Juan José Moreno Doncel, que durante cuatro décadas fue locutor de RNE en Cáceres. Mi tristeza es inmensa. Le conocí en 1977, cuando estábamos ya dando los primeros pasos para la constitución de ADENEX, lo que finalmente sucedió en 1978. Nada más conocerle surgió elcariño a primera vista y nuestra relación duró décadas.

Fui muchas veces a los estudios de RNE que estaban en la Avenida de Alemania, en Cáceres, y Juanjo ayudó mucho, pero mucho, en las batallas que entonces librábamos: parar las plantaciones de eucaliptos en Monfragüe; evitar las urbanizaciones del embalse de Cornalbo y Valle del Jerte; paralizar el proyecto de una central nuclear en Valdecaballeros; la conservación de las cigüeñas blancas; la conservación de los encinares, etc, etc…

Entonces las entrevistas por teléfono no estaban muy de moda, y él prefería siempre el estudio. Cuando DON Juan José Moreno Doncel llamaba, allí acudía yo desde Mérida, y sin autovía, y si no, Santiago Hernández, nuestro presidente. No nos atrevíamos a decirle que no… Tanto colaboraba, que en la primera edición de los Premios ADENEX, en 1986, recibió el galardón, y lógicamente, nos reímos a carcajadas cuando habló y agradeció el reconocimiento. Cuan Juanjo, aburrirte, nunca…

Y nos pasó con él como con Fernando Hernández Pelayo, redactor de TVE, por desgracia también fallecido: que había temas en los que eran más ‘radicales’ que nosotros y nos adelantaban en contundencia. A los dos, ni nosotros les parábamos.

Buena persona donde las haya; excelso locutor y gran defensor de nuestro patrimonio natural. Así era Juan José Moreno Doncel.

* El autor, Francisco R. Blanco Coronado, fue fundador de ADENEX y secretario general de la asociación entre 1978 y 1998. Actualmente es presidente de FONDENEX.