La armada invencible en ‘Champions’

En la selva frondosa de la literatura y el fútbol donde solo ven claro ciegos como Homero o Borges (en literatura) y visionarios como Cruyff o Luis Aragonés (en el fútbol), cuesta entender el camino paralelo que siguen Inglaterra y España a la hora de explorar esa jungla. Ambos transatlánticos históricos aparecen como vasos comunicantes que se vigilan con la pluma y el balón. Shakespeare y Lope de Vega sentaron las bases del género dramático moderno al mezclar la comedia y la tragedia. Lo mismo ocurre en el fútbol donde Rafa Benítez sustituyó el innegociable voleón por el juego combinativo. Una insurrección musical que se produjo en Liverpool, tierra de los Beatles, los mayores revolucionarios de la música. El fútbol dejó de ser monocorde para convertirse en una sinfonía cromática y acordes de pases, bloque sólido, transacciones eléctricas, uso del espacio para dañar al rival.

Pero la verdadera subversión literaria la realizó Cervantes con la invención de la novela total en el Quijote. También la verdadera rebelión en el fútbol la realiza Pep Guardiola; ambos modelos asentados en las Islas Británicas donde brotaron excelentes novelas y peregrinos defensas que salían de la Cavern tocando. Los ingleses fueron los primeros en comprender la enseñanza de Cervantes y los últimos en entender el fútbol de Guardiola.

Pero como se ha demostrado en el triple enfrentamiento de Champions, los habitantes de la Pérfida Albión olvidaron emular un concepto que solo florece en España: la zarza de la honra. Arbusto perenne que hacía sobrevivir a los Tercios en condiciones adversas. Virtud inexplicable y dignidad invencible, hiedra que trepa por el alma española y aventura la vida, ya sea en una andanza de don Quijote y Sancho, una comedia de Lope o una eliminatoria de Champions.

Y lo hace a oscuras… sin luz ni riego alguno.