El beso de Dios entre flores amarillas

Hoy soñé con caballos blancos. Recorría terrenos escarpados en la Sierra de Gata en medio de una llovizna fina. La mañana era fría y las nubes, como en el poema de Alberti, dibujaban extraños mapas en los claros de la dehesa. Entre alcornoques y encinas, subido en él, descubría nuevos animales salvajes, extraños cánticos de pájaros, mientras el discurrir del agua me guiaba por nuevos senderos, que jamás había visto. El sueño me llevaba hacia el infinito, discurriendo por cañadas imposibles. Yo, que nunca he montado a caballo, usaba su crin como brida para guiarme en el camino incierto. Todo era una sorpresa. El campo estaba lleno de flores amarillas y sentía el beso de Dios a través de millares de coloridos puntos.

De pronto, el sueño me llevó hasta una ribera que me resultaba familiar, pero no era en Extremadura. El territorio dejó de ser una dehesa y se convirtió en un remanso del Guadalquivir. El sol me cegó y como en la transfiguración del monte Tabor todo parecía que despedía luz propia y se mostraba en carne y espíritu a la vez. Pensé que podría construir un chozo y quedarme allí a vivir, alimentándome solo de frutos silvestres y de los peces del río. La naturaleza me proporcionaría todo lo necesario. Me acompañaba ese caballo blanco, que resoplaba a mi lado y al que sentía ya amigo de toda la vida.

En el cielo las palomas torcazas con sus sonrosados picos señalaban el final del horizonte mientras el campo, a cada paso, crecía en flores y aromas narcotizantes. Por una vez fui consciente del milagro de la vida, que se abría paso con sus seguros dedos entre las quebradas del río. De cuando en cuando, una garza y un cormorán lo cruzaban para quebrantar la inmensa paz que reinaba en las riberas. Me sentí en el mundo y parte del mundo a la vez y cada átomo de mi cuerpo formaba parte de otro cuerpo más inmenso, y de otro más, hasta conformar un cuerpo único con todos los demás y que se llama Universo.

Desperté y mi corazón, como le sucedió a Machado, latía desasosegado. Mis ojos se abrieron y ante ellos estaba la creación de Dios daba los estertores que la llevaban decidida a la primavera.