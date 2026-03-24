El talante ecológico (© Zapatero)

La ministra Ana Aagesen, que lo es de Transición Ecológica y tiene, por tanto, autoridad para hablar de la energía generada por el aire, el fuego, el agua y la tierra (los cuatro elementos, vaya), ha descartado poéticamente que el Gobierno vaya a cambiar de estrategia sobre las centrales nucleares a causa de la guerra en Oriente Medio. «El sol y el viento nunca van a ser bloqueados en el Estrecho de Ormuz», dijo el martes en respuesta a la petición de la presidenta de la Comisión Europea de no cerrarlas, dirigida no solo a España, ombliguito, sino a todos los países europeos.

Persistir en la estrategia de cerrar las nucleares ante una crisis energética porque «esa ha sido la política del Gobierno desde 2018» dice mucho de su talante ecológico, sin duda, pero poco de todo lo demás. Es decir: de todos los demás

Por su cualidad poética («el sol y el viento nunca van a ser bloqueados»), la respuesta ha recordado la frase del expresidente Zapatero en la Cumbre sobre el Clima celebrada en Copenhague en 2009: «La Tierra no pertenece a nadie, salvo al viento». La diferencia es que el expresidente la dijo en el marco de la ONU y la ministra, en rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, y no es lo mismo, claro, a efectos de repercusión y, para el alipori nacional, de acogida, sobre todo. Y una más: Zapatero invocó una suerte de romanticismo ecológico, por no hablar de vaguedad metafísica y cursi (para esta, la del mitin en el País Vasco en julio de 2023: «La Tierra es el único lugar, seguramente del universo si es que se puede concebir el todo, donde se puede leer un libro y se puede amar»), mientras que Aagesen, el martes, se abstuvo de retóricas, aunque incurriera en metonimia al utilizar el sol y el viento para referirse a las placas solares y los molinos aerogeneradores, en su apuesta por las energías renovables, las cuales no conocen guerras ni saben de cuitas humanas.

El problema es que la solución se repita. La solución de la ministra Elma Saiz a los ciudadanos ante el aumento de los precios es conocida: «El estímulo más eficaz contra las subidas de los precios es el no a la guerra». Es de esperar que sea solo cuestión de tiempo que la ministra Aagesen diga que la solución al Estrecho de Ormuz es el no a las nucleares, no ahora sino de ahora en adelante. ¿Con paneles solares y aerogeneradores, entonces? ¿Solo con energía fotovoltaica y eólica? Quizá algún día, pero la solución para hoy es suministrar combustibles, alimentos y energía. Y, en ese sentido, persistir en la estrategia de cerrar las nucleares ante una crisis energética porque «esa ha sido la política del Gobierno desde 2018» dice mucho de su talante ecológico, sin duda, pero poco de todo lo demás. Es decir: de todos los demás.