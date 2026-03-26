Preguntas que exigen respuestas

En más de una ocasión surge una pregunta tan obvia como incómoda: si los ayuntamientos tienen dinero en el banco, ¿por qué no lo pueden gastar en mejorar la vida de sus vecinos?

La aparente contradicción salta a la vista: las entidades locales han demostrado, en su conjunto, una gestión responsable, con cuentas saneadas, ahorro acumulado y liquidez suficiente. Sin embargo, no siempre ese margen se puede traducir en inversión ni en servicios. ¿Cómo es posible que, siendo buenos gestores, no podamos utilizar nuestros propios recursos? La respuesta no está en la voluntad política de los ayuntamientos ni en su capacidad de gestión, sino en un entramado de reglas de estabilidad presupuestaria y financiera que, lejos de premiar el rigor, limita el uso del ahorro, incluso cuando más necesario resulta.

Todo esto arranca hace ya casi 14 años, cuando se aprobó la Ley Orgánica 2/2012 de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. Después vendría una pandemia, la guerra de Ucrania y ahora la gran crisis energética que no sabemos aún de sus consecuencias. Y todo esto hace más evidente la necesidad de la revisión del sistema de reglas fiscales introducido por la ley.

Una ley que tuvo como paso preliminar la reforma del artículo 135 de la Constitución; una ley a la que nos obligaba Europa con la amenaza y vigilancia permanente de los «hombres de negro»; una ley que, por otro lado, surgía como respuesta a la grave crisis financiera de 2008, con todo lo que trajo consigo: crisis de deuda soberana (la famosa prima de riesgo, con la que cada mañana nos despertaban los informativos y las primeras páginas de los diarios, y de la que ya nadie se acuerda), y también crisis del sistema bancario con rescates mil millonarios, que nos llevó a corroborar la fragilidad del sistema económico y la necesidad de nuevas herramientas que prevean o palíen futuras crisis.

La Ley Orgánica 2/2012, tal y como establece su preámbulo, «exige aplicar una política económica contundente basada en dos ejes complementarios que se refuerzan: La consolidación fiscal, es decir, la eliminación del déficit público estructural y la reducción de la deuda pública y las reformas estructurales.»

A través de estas medidas se pretende generar un ahorro en los periodos expansivos de la economía, mediante la aplicación de un límite al crecimiento del gasto inferior al crecimiento de los ingresos, para su utilización durante los periodos de recesión. Así ha ocurrido durante el periodo de 2020 a 2023, en el que la activación de la cláusula de salvaguarda por parte de la Unión Europea hizo posible suspender las reglas fiscales (estabilidad presupuestaria, regla de gasto y sostenibilidad financiera), lo que permitió inyectar en la economía el ahorro generado durante el periodo 2014-2019.

El sistema expuesto tiene lógica, e incluso desde el punto de vista operativo ha sido efectivo en los últimos años. Sin embargo, desde el sector local, desde los ayuntamientos hay que manifestar algunas consideraciones, que avalan una postura contraria a ciertos aspectos de la norma.

En primer lugar, analicemos el artículo 135.2 de la Constitución, que discrimina al sector local, frente al Estado o las Comunidades Autónomas, al establecer que «Una Ley Orgánica fijará el déficit estructural máximo permitido al Estado y a las Comunidades Autónomas, en relación con su producto interior bruto. Las Entidades Locales deberán presentar equilibrio presupuestario».

Y aquí surgen más preguntas: ¿Por qué este doble rasero? ¿A qué es debido que tanto el Estado como las CCAA puedan tener déficit estructural y sin embargo las Corporaciones Locales deban presentar equilibrio de ingresos con respecto a gastos en sus presupuestos? Voy a tratar de responder a estas cuestiones.

Las previsiones de liquidación a 31 de diciembre de 2025 determinan que el sector local será el único que obtenga no sólo equilibrio, sino superávit, mientras que tanto el Estado como las CCAA liquidarán con déficit (una vez más). Sin embargo, los objetivos fijados para 2026 son de déficit para el Estado y las CCAA (1,8% y 0,1% PIB respectivamente) y de equilibrio (que terminará siendo superávit, como demuestra la serie histórica) para el sector local.

A esta situación debemos añadir que, según estimaciones del Banco de España, el sector local (ayuntamientos, diputaciones y cabildos) mantiene a cierre de 2025 una liquidez histórica, depositada en entidades bancarias, que supera los 45.000 millones de euros. A 31 de diciembre de 2024 (último ejercicio cerrado), el Remanente Líquido de Tesorería, que podría traducirse como el ahorro del sector, supera los 31.000 millones de euros. Todo ello, sin contar con las competencias impropias que los ayuntamientos ejercemos (en educación, servicios sociales, empleo y desarrollo, en cultura y deportes…), que son muchas, y más en una comunidad como la nuestra; y sin contar con el déficit histórico de financiación.

A la vista de estos datos, muchas veces escuchamos a los ciudadanos y las ciudadanas una pregunta obvia: «¿Por qué, con las necesidades que existen en los municipios, no os gastáis el dinero del banco?». Y la respuesta recurrente de quienes nos dedicamos a la «cosa pública local» es que el ministerio fija unos límites de estabilidad y regla de gasto anuales. Respuesta que, si resulta de difícil explicación y digestión para los profesionales del sector, es imposible de entender por parte de los ciudadanos de nuestros pueblos.

No obstante, cualquiera de estos ciudadanos (que de reglas fiscales no entenderá, pero sí de sentido común), detectará a primera vista la incoherencia de que, siendo buenos gestores, como demuestran los números del sector local en su conjunto, y teniendo ahorro y liquidez, se nos impida gastar nuestro dinero.

¿A qué se debe? Pongamos un ejemplo que quizá nos aclare esta cuestión: Supongamos que un ayuntamiento fija un límite por el que cada comunidad de propietarios sólo puede gastarse 50.000 € al año. Si la comunidad supera el límite, aunque esté saneada y tenga ahorros, en los dos ejercicios siguientes no podrá aumentar su gasto por encima de esos 50.000 €.

Ahora supongamos que esa comunidad tiene 10 vecinos. Teóricamente, cada vecino podría gastarse 5.000 €. Pero el presidente de la comunidad establece que hay 8 vecinos que sólo pueden gastarse 2.000 € cada uno. ¿Con qué fin se limita a 16.000 € el gasto de esos 8 desafortunados, a los que a priori corresponderían 40.000 €? La respuesta es obvia: para asignar los 34.000 € de diferencia a los dos vecinos restantes

Esto es básicamente lo que ocurre, se exige equilibrio presupuestario a las más de 8.100 entidades locales, de forma que el déficit que permite la Unión Europea se lo puedan repartir entre CCAA y Estado.

Pues bien, otra pregunta más: ¿Para cuándo una reforma de la Ley Orgánica de Estabilidad que permita a cada ayuntamiento invertir su ahorro en satisfacer las necesidades de sus vecinos y vecinas? Simplemente queremos poder aplicar el principio de autonomía local, consagrado por nuestra Carta Magna, para decidir dónde utilizar nuestros recursos y no financiar los gastos de las CCAA o del Estado.

Sin duda, el Gobierno tiene que dar una solución a lo que es una clara exigencia de los ayuntamientos, de los municipios, que, no olvidemos, es donde empieza todo, donde empieza el Estado del Bienestar, ese del que tanto hablamos.

¿A qué es debido que tanto el Estado como las CCAA puedan tener déficit estructural, y sin embargo las Corporaciones Locales deban presentar equilibrio de ingresos con respecto a gastros en sus presupuestos?