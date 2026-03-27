El negocio de ocultar el precio

Ajardinada, con una piscina diminuta, pero de un fondo cristalino en cuya superficie se reflejan los rayos de un sol imponente. Ahí está, la casita ideal: dos habitaciones sobrias, una cocina en office integrada al fondo del salón nórdico y un aseo con plato de ducha. Todo lo que necesitamos para comenzar a organizar una semana en la costa para tres. Clicamos en “leer más” y la ficha técnica del paraíso se despliega ante nuestras ansias: distancia a la playa —habría que coger coche—, calendario de reservas, metros cuadrados, instalaciones y servicios cercanos. Solo falta un dato: el precio. Desplegamos la pestaña de comentarios y vemos que más de cuarenta personas han preguntado cuánto vale alquilarla por una semana, pero la respuesta siempre es la de que esa información se facilita por privado. Detrás de la estrategia de ocultar el precio hay todo un juego manipulativo a cara de perro. Es como si entráramos en una tienda donde los productos estarían perfectamente distribuidos, pero faltasen las etiquetas de lo que tendríamos que pagar por ellos. Etiquetas cada vez más alejadas del valor real.

Aguardando la respuesta al privado, el sueño vacacional toma forma: el café sobre esa mesa, la ducha de bajo el chorro de la alcachofa plateada, la guitarra sobre marido en el sofá y una noche de vino y risas. Entonces, quizás el precio se vuelva más aceptable si se hace esperar mientras deja espacio para que la imaginación vuele. Los dueños, en el fondo, saben que su ansia recaudatoria es desorbitada, por eso la dosifican y la esconden. En ese intervalo, tampoco se pueden comparar calidades y precios con otras ofertas, dado que no se dispone de lo más importante. Tú, que alquilas, en realidad no puedes negociar.

La técnica del precio inflado secreto también se está poniendo de moda en las páginas de alquiler para docentes. Juegan con la certeza de la necesidad de mudanzas según destino laboral y con la creencia de que a los docentes nos sobra el dinero, cuando lo que empieza a faltarnos, aparte de euros para costear viajes, pisos y facturas múltiples y multiplicadas, es la capacidad de aclimatarnos a cualquier antro anticuado a precio de lujo. El coste de la vivienda no puede ni debe surgir de la única decisión de su propietario; más bien, urge regular el mercado especulativo para que deje de tratarse de una estafa permitida ante la que los poderes hacen la vista gorda desde hace años. Quizá haya llegado el momento de que nos remanguemos y empecemos a pasar de largo ante cada anuncio que nos insta a escribir por privado. Al final, sin precio no hay elección y el escaparate siempre está pensado para convencer. Una pequeña trampa aceptada que esconde la poca ética del negocio y que desplaza la responsabilidad hacia quien busca, no hacia quien ofrece.