De polvorones a torrijas: el empacho del desgobierno

En política, como en la cocina, los tiempos importan. No se puede amasar con prisa ni hornear a destiempo. En Extremadura, una región donde la gastronomía es identidad y cultura, asistimos hoy a una receta improvisada, carente de sentido y, lo que es peor, de respeto a la ciudadanía. La decisión de adelantar las elecciones parece haber sido un capricho estratégico que nos ha dejado sin plato principal. De los polvorones de Navidad a las torrijas de Semana Santa, el calendario avanza y el Gobierno no llega.

Nuestra tierra suma ya 95 días atrapada en un bloqueo político injustificable. Aquellas elecciones anticipadas de diciembre no solo no han resuelto nada, sino que han agravado la parálisis institucional. Lo que se vendió como una solución se ha revelado como un salto al vacío; la comunidad se encuentra hoy sin rumbo, sin un Ejecutivo efectivo y sin respuestas ante los retos urgentes que enfrentamos. La realidad es que Extremadura es hoy rehén de intereses ajenos, pues las estrategias de la derecha y la ultraderecha nacional han pesado más que las necesidades de nuestras familias, nuestras empresas y nuestros servicios públicos. Se nos utiliza como una pieza en un tablero ajeno, en una pugna por el liderazgo que nada tiene que ver con los problemas reales de los extremeños. En este escenario, el Partido Popular ha quedado atrapado, dependiendo de Vox, y sin capacidad para articular una mayoría estable.

Mientras tanto, la presidenta en funciones protagoniza un ejercicio continuo de incoherencia. Desde la convocatoria electoral, solo se han sucedido cambios de postura, silencios prolongados y una preocupante ausencia de explicaciones. Permanece escondida mientras la tutela de Madrid sobre nuestra autonomía resulta cada vez más evidente. Es doloroso comprobar cómo las decisiones relevantes se toman lejos de aquí, mientras se anuncian plazos de acuerdo que nunca se cumplen. El «paripé« de la última reunión entre el PP y Vox, que terminó en un absoluto vacío, constituye una falta de respeto a la ciudadanía.

Extremadura no necesita que estas formaciones escenifiquen acercamientos; necesita un Gobierno que gobierne. Este teatro evidencia una desconfianza mutua y un reloj político que corre en su contra. Además, el posible acuerdo dibuja un escenario inquietante, con una fuerza reaccionaria condicionando políticas sensibles como la inmigración o la gestión de emergencias.

Este caos obedece a dos razones claras. Por un lado, al profundo lío interno de Vox, con purgas y filtraciones que empiezan a pasar factura; por otro, al hecho de que la señora Guardiola sabe que no cuenta con el respaldo suficiente de los extremeños y las extremeñas. Su temor a enfrentarse a la ciudadanía y al único partido que presenta un proyecto sólido, el PSOE, explica esta huida hacia adelante. Esta parálisis debilita nuestra democracia y la Asamblea permanece bloqueada, sin un control efectivo al Ejecutivo ni transparencia. Todo ello contrasta con la actitud del Gobierno de España, que ha demostrado capacidad de respuesta ante las crisis recientes. Frente a conflictos internacionales y situaciones complejas, se han puesto en marcha medidas para proteger a la ciudadanía, como un escudo social que busca amortiguar los efectos de la guerra en Oriente Medio. Esa es la diferencia entre gobernar y mirar hacia otro lado. También se observó en momentos difíciles como la pandemia o la guerra de Ucrania, cuando el anterior Ejecutivo socialista de Guillermo Fernández Vara supo estar a la altura con medidas concretas y liderazgo.

Extremadura no puede seguir atrapada en este cálculo electoral. Es momento de asumir responsabilidades, dar la cara y poner fin, de una vez, a este empacho de desgobierno.

La autora es portavoz del PSOE en la Asamblea