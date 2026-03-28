Frente al odio y los recortes: defender la cooperación

Un buen amigo me recordaba esta semana que el 23 de marzo se cumplieron tres años de la aprobación de la Ley de Cooperación y Solidaridad Internacional de Extremadura. Una norma que salió adelante por unanimidad de todas las fuerzas políticas presentes entonces en el Parlamento extremeño.

Aquella ley demostraba que Extremadura podía ser un referente en compromiso con la solidaridad y la cooperación internacional. Porque, aunque en muchos indicadores seguimos a la cola (empleo, emancipación juvenil, listas de espera o dependencia), había un ámbito en el que sí podíamos sacar pecho: nuestra cooperación.

Ese avance no fue casual. No se me caen los anillos en reconocer que durante los años de gobierno de Guillermo Fernández Vara, la cooperación al desarrollo se consolidó como una verdadera prioridad política. No fue tratada como algo accesorio, sino como una política pública central, dotada de recursos y de una visión clara de justicia social y solidaridad internacional.

Gracias a ese impulso, la solidaridad extremeña ha llegado a rincones del mundo donde las oportunidades escasean. Porque la cooperación no es caridad ni política de gestos. Es compromiso con la justicia social, la equidad y la idea profundamente transformadora de reducir desigualdades y garantizar oportunidades a todas las personas, nazcan donde nazcan.

Sin embargo, tres años después, la realidad es muy distinta. La cooperación extremeña está hoy herida de muerte. Ha perdido la fortaleza que la convirtió en un referente estatal.

¿Qué ha pasado en este tiempo? La respuesta es clara: el actual gobierno del PP ha sacrificado la cooperación internacional para contentar a sus socios, cuyo discurso se basa en el odio al diferente y la criminalización de las personas migrantes.

Las cifras lo confirman. En estos años, la cooperación ha sufrido un recorte del 26%, situándose en su nivel más bajo en tres décadas. Estamos muy lejos del compromiso del 0,7% del PIB destinado a ayuda al desarrollo. Y, en lugar de avanzar, retrocedemos, pese a que cada año se nos presentan unos presupuestos supuestamente “históricos”.

Invertir en cooperación no es un lujo: es una obligación ética y política. Nos hace una sociedad más justa, más solidaria y más consciente de nuestro papel en el mundo.

Extremadura no puede permitirse perder una de sus señas de identidad más dignas. Recuperar la cooperación internacional no es solo una cuestión presupuestaria, sino de modelo de sociedad: o apostamos por la solidaridad y la justicia social o aceptamos el retroceso y vivir en sociedades que se rigen por la ley del más fuerte y el individualismo más atroz.

Y esa elección, tarde o temprano, habrá que hacerla.

Irene de Miguel es portavoz de Unidas en la Asamblea