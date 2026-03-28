Últimamente nos ha dado por hacer, los sábados, pequeñas excursiones a lugares cercanos, como el pantano de Valdesalor o el del Guadiloba. Hace poco, por consejo de mi padre, fuimos al mirador de Riberos del Almonte, cogiendo la carretera de Torrejón el Rubio, flanqueada por prados con vacas y placas solares, que afean un poco el paisaje, pero, qué se le va a hacer, son necesarias, más aún con cómo están el gas y el petróleo. El campo extremeño estaba esplendoroso, de verde y como nevado de margaritas. Desde el mirador se ve una espaciosa perspectiva, aunque no estaría mal que tuviera un mejor acceso, o hasta algún banco que permitiera disfrutar con más calma del panorama.

Ya puestos, seguimos luego por la carretera hacia Monroy, en busca de la Cascada El Cabril, la cual hallamos gracias a Google, no desde luego gracias a señalización alguna, inexistente, a pesar de lo bello de su entorno, con esos saltos de agua entre desfiladeros. Habrá gente que vaya a Escocia o Noruega para admirar paisajes similares y no conoce lo que tiene a media hora de su casa.

La grata sorpresa del paisaje se contrapuso a la impresión de tristeza de ese pueblo, Monroy, cuyo aspecto desangelado, un sábado a mediodía, no nos esperábamos. Un pueblo que fue fundado por el linaje placentino de los Monroy, de lejano origen francés (“monroy” significa “mi rey”) y llegó a tener más de 2.700 habitantes a mediados del siglo XX pero, como tantos otros de nuestra provincia, sufrió la emigración masiva y hoy apenas cuenta con un tercio de esa población, unos 900 habitantes, y menos que parecían, con esas calles de casas abandonadas y donde sus dos hermosos monumentos, el castillo de Monroy, del siglo XIV, y su iglesia de Santa Catalina, del siglo XV, se hallaban cerrados.

Ni siquiera en la espaciosa Plaza Mayor, con la majestuosa estampa del castillo, el ayuntamiento y el casino, había movimiento. Solo en un bar se veía un par de grupos tomando cañas. Al volver a Cáceres por la Avenida Héroes de Baler pasamos por el Bar Monroy, que, comentamos, bromeando, parecía tener más vida que el propio Monroy.

Pero era una broma teñida de melancolía, pues la impresión fantasmal que nos transmitieron esas calles es que los pueblos de nuestra provincia, llenos de historia, de tesoros naturales y artísticos, se mueren, se extinguen, y no parece que nadie haga nada para evitarlo.

Mario Martín Gijón es escritor