Quiero irme a casa

¡Qué suerte tenemos los aficionados españoles al deporte del tenis! No se había retirado todavía el campeón Rafa Nadal, cuando emergía otro gran campeón, Carlos Alcaraz, para seguir dándonos alegrías a todos. Y es que es una gran verdad que, cuando se es aficionado a un deporte, se disfruta mucho más si, entre los campeones de ese deporte, se encuentran competidores de tu mismo país. No te despegas de la cancha si un paisano sigue vivo en la competición.

Las ediciones del Tour de Francia que ganó Miguel Induráin, no hubieran sido lo mismo si él no hubiera estado compitiendo representando a nuestro país cuando, como único deportista del ciclismo, fue capaz de ganar cinco tours de manera consecutiva, entre los años 1991 y 1995. Fue el único en conseguirlo y el único capaz de hacernos pasar las siestas en vela en aquellos meses de julio de aquellos tórridos años.

Con Alcaraz nos pasa igual, aunque tengamos que perder sueño cuando tenemos que verle competir a altas horas de la madrugada cuando le toca jugar allende los mares. Y es que supone un disfrute absoluto verle jugar contra cualquiera de sus contrincantes. No en vano afirma el gran John McEnroe que, el único jugador al que estaría dispuesto a pagar una entrada para verlo jugar, sería Carlos Alcaraz. La gran cantidad y variedad de sus mágicos golpes, le hacen único y diferente y la cantidad de éxitos y trofeos que lleva conseguidos nos hacen olvidar aquel torneo de Cincinnati, donde machacó su inocente raqueta contra la pista dura, y que nos dolió tanto que nos costó bastante tiempo asimilarlo. Pero lo cierto es que, desde aquel lamentable episodio, comenzamos a ver un Carlos Alcaraz más maduro, a pesar de su juventud, que era capaz de aceptar y encajar los malos ratos de un partido cuando le venían mal dadas, y sobreponerse como un gran campeón, preparado indistintamente para remontar y ganar o para perder dignamente el partido. Nos dolió que le apearan del torneo de Indian Wells este año, por un Medvedev tocado por los dioses del Olimpo. Pero supo aceptar la derrota y perder en un segundo set que llevó al Tie Break.

Así, aunque nos duela, no nos importa que pierda porque no podemos pretender que Carlos esté siempre bien. Tiene que perder alguna vez, sin dejar de ser el gran campeón que es, aprendiendo y siendo capaz de crecer también en la derrota. Pero no hemos visto eso en su último partido en el torneo de Miami, cuando compitió contra un más que acertado Sebastian Korda, que no fallaba ni con la derecha ni con el revés y colocaba unos primeros servicios increíbles, poniendo la pelota muy fuera del alcance de nuestro Charlie. S. Korda hizo entonces que el gran campeón olvidara las enseñanzas de sus entrenadores, en cuanto al aprendizaje de saber aceptar la derrota cuando toca, sabiendo resistir como el gran campeón que es.

Volvieron a visitarle los fantasmas del pasado y, olvidando que es el número uno del tenis mundial, dejó escuchar a todos en el estadio y en todos los televisores del mundo un atronador “Quiero irme a casa”. No me imagino a Sinner diciendo eso a su entrenador, cuando le vayan mal las cosas. Conque le queda trabajo a Samu para ir superando estos baches y para reforzar el primer servicio en nuestro gran jugador , para que no le vuelvan a entrar ganas a Carlitos de irse a casa, antes de que terminen los torneos.

Ramón Gómez Pesado es exdirector del IES Ágora.