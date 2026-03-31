La cita con tu centro de salud que no puede esperar a mañana

Hoy, 31 de marzo, Día Mundial contra el Cáncer de Colon, es un buen momento para recordar que hay decisiones aparentemente pequeñas que pueden cambiarlo todo. Cualquier lector de estas líneas sabe que hay momentos cotidianos que terminan marcando el rumbo de nuestras vidas. Participar en el cribado de cáncer de colon es uno de ellos. Gracias al esfuerzo investigador de la Asociación Española Contra el Cáncer, hoy todas las personas entre 50 y 69 años podrían sobrevivir más a este tumor. Un proyecto de la asociación demostró que el test de sangre oculta en heces era la herramienta más eficaz para un programa de cribado que salva vidas y, desde 2014, su incorporación al Sistema Nacional de Salud nos dio la posibilidad de tomar una decisión clave.

Solamente el 40% de las personas acuden a la invitación de Sanidad para hacer el cribado del cáncer de colon

El cáncer de colon es el tumor maligno de mayor incidencia en España, con más de 40.000 casos en 2023. En Extremadura se diagnosticaron 1.060 ese mismo año. Sin embargo, nueve de cada diez personas sobrevivirían si se detectase a tiempo. El sistema público de salud invita a la población entre 50 y 69 años a participar en el cribado. En Extremadura, el proceso es sencillo. La invitación llega mediante una carta al domicilio, el kit se recoge en el centro de salud y los resultados se comunican en una cita presencial o telefónica. Es un gesto simple que puede marcar la diferencia.

Problema serio que tenemos como comunidad: la baja participación. Solo el 40% de las personas acuden a la invitación, según los últimos datos facilitados por la Consejería de Sanidad referidos a 2024. Para que el cribado de cáncer sea efectivo se debe superar el 65% de participación.

Retos importantes

Persisten retos importantes, como la falta de datos públicos comparables que permitan mejorar los programas y avanzar con mayor eficacia. De 2025 no se han facilitado datos en Extremadura. Por eso, la Asociación, junto con la Agencia Internacional para la Investigación sobre el Cáncer de la OMS, impulsa un proyecto en el que ya participan 14 comunidades autónomas para analizar y reforzar estos programas.

En este 31 de marzo quiero hacer un llamamiento a la ciudadanía extremeña. Dejémonos de excusas. Participar en el cribado es una decisión personal, pero también un acto de responsabilidad colectiva. Cada persona puede jugar un papel protagonista frente al cáncer de colon. Cuando el cribado evita un cáncer estamos previniendo y cuando lo detecta a tiempo aumentamos las posibilidades de curación.

Este compromiso también debe ser compartido por toda la sociedad. Es necesario reforzar la información por ejemplo con un mensaje oficial al móvil recordándolo ayudaría, impulsar la investigación y seguir avanzando en prevención. La Asociación Española Contra el Cáncer está al lado de la ciudadanía en Extremadura con información, apoyo psicológico, atención social y acompañamiento gratuito a pacientes y familiares. Porque frente al cáncer de colon, cada decisión cuenta.

Pedro Pastor es presidente de la Asociación Española Contra el Cáncer.