El periodismo sabe fijar la mirada incluso de los estrábicos que dirigen la vista a un lado y otro a la vez (Savater o Sartre, para que no se piense solo en estrabismo ocular). Ejemplo de estos días es la muerte de Noelia Castillo, que ha sido o un suicidio administrado o un suicidio perpetrado, según el medio. «Noelia gana a los ultras Abogados Cristianos y muere», escribía Oriol Solé Altimira en elDiario.es, sin advertir lo mal que conjuntan «muere» y «gana» por su connotación legionaria de que la muerte es la victoria, ¡puaj!, y ha ganado. «Noelia ha sido ejecutada por el Estado», decía Polonia Castellanos en la Cope, sabiendo que así negaba el acto voluntario, restringiendo «ejecutar» a la semántica de la muerte, o sea, consumar una sentencia de muerte.

En ambos casos, el periodismo ha fijado la mirada en la dirección de su propia mirada sobre la eutanasia, sea a favor o en contra. Eso sí, sin necesidad de esforzarse, porque, como dice Raoul Frary en su Manual del demagogo (1884), «las personas que abren un periódico no piden más que una cosa: que les hagan llegar nuevos motivos para complacerse en su propia opinión». Ni de esforzarse ni de competir, porque «las personas buscan y consumen noticias para intensificar sus experiencias como fans», según Steven Pinker. Así pues, habrá fans del periodismo favorable a la eutanasia y habrá fans del periodismo contrario a la eutanasia. En definitiva, no es difícil para el periodismo fijar la mirada de quienes ya miran hacia la eutanasia a favor o en contra.

El problema es que el periodismo pretenda luego que la mirada no se convierta en manoseo mediático, y lo denuncie. ¿Acaso es tan tonto como para no saber que la denuncia es parte de la mediatización? En fin. Lo ha hecho el diario El País («si no hay nombres no hay castigo», Burgess), que, para sacudirse cualquier sospecha mediática, ha optado por criticar la judicialización, según su editorial del día 26: «… la judicialización a la que el propio padre [de Noelia] decidió someter el caso». No es mediatización, el editorial, sino denuncia de la judicialización. Si el diario El País ha podido mediatizar este asunto, ha sido para fijar la mirada en su judicialización, aun a riesgo de… Bien, se comprenderá que no hace falta dar los nombres de quienes han escrito en El País sobre este caso, muchos, y sin judicializarlo.

Se puede perder la perspectiva aunque se fije la mirada. Oh

Daniel Salgado es funcionario