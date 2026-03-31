Semana Santa a lo largo de la vida

La Semana Santa se vive de diferentes formas a lo largo de la vida, todas ellas válidas. Durante la infancia es un paréntesis en la monotonía de los estudios, en el que se juega ante las imágenes de los pasos, se recolecta cera de los cirios y las procesiones son una maravillosa excusa para vivir en la calle la llegada de la primavera. Con el tiempo te das cuenta de que esos nazarenos que pasan ante tus ojos, anónimos y sufrientes, simbolizan con sus pies descalzos, el deambular efímero del hombre sobre la tierra.

De pronto, te sorprendes vistiendo la túnica, el cíngulo y los colores de una hermandad, y te conviertes en uno de ellos, viendo cómo la ciudad pasa ante tus ojos tras el antifaz, como espectador silencioso de una gran manifestación que empiezas a comprender en su verdadera magnitud. Los pasos son lecciones de catecismo andantes pensadas para una sociedad de hace quinientos años, analfabeta en su mayoría. De ellos aprendes cómo se puede pasar del recibimiento con palmas a lomos de un burrino a ser crucificado por aquellos que un día antes te proclamaban su rey. También son una lección de cómo el silencio de Cristo ante el desprecio de Herodes es más elocuente que cualquier tratado que haya escrito el hombre. Los pasos enseñan a partir el pan entre los hombres, entre tus hermanos. En este mundo en estertores de guerra, la Semana Santa –tan denostada por algunos- proclama lo absurdo de la violencia entre los seres humanos y de cómo el odio nos puede llevar hacia el desastre.

La Semana Santa también puede vivirse como un momento de fraternidad. Tras el invierno el mundo vuelve a redimirse en una explosión de narcotizantes efluvios de azahar. También en la adolescencia muchos son los que se ha enamorado en la primavera y han conocido a su pareja mientras se recorría la ciudad en busca del enclave perfecto para rezar ante las imágenes. Los sabores a bacalao y a torrijas también forman parte de esa memoria de estos días especiales. La Semana Santa, en fin, es un estallido cognitivo para comprender cómo a ese Cristo o a esa Virgen a la que rezas, ya rezaron tus abuelos y padres, y son el receptáculo de los anhelos y deseos de miles de generaciones. Cuando escucho o veo comentarios despectivos hacia estos días me entristece esa reducción injusta a estereotipo o a una mera manifestación religiosa. La Semana Santa nos enseña a vivir y sobre a confiar en que siempre habrá resurrección y que, por tanto, tanta fe, tanta esperanza no habrá sido en vano.