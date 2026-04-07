La Tierra vista desde la Luna

Ha pasado más de medio siglo desde la icónica imagen del planeta Tierra tomada desde el Apolo 17. Desde que en 1826 Joseph Nicéphore Niépce tomó la primera fotografía en una placa de peltre impregnada en betún de Judea ninguna otra imagen simbolizó mejor el triunfo tecnológico del ser humano. Ahora, 54 años después de la hazaña astronáutica, el objetivo de la cámara fotográfica ha vuelto a enfocar a la ‘canica azul’.

La imagen tomada en plena guerra fría parecía una postal, con los colores muy contrastados y los bordes de los continentes bien definidos, amén de tormentas y nubes vívidas. La fotografía del comandante de la Artemis II, Reid Wiseman, muestra una Tierra opaca, envuelta en sombras y grisácea. Al parecer todo tiene una explicación técnica. Por un lado, la imagen del Apolo 17 se captó con el Sol iluminándonos, mientras que en la actual está detrás. También se emplearon sistemas distintos. En la imagen de hace medio siglo se usó una película Hasselblad de 70 milímetros. Eso permitió un contraste de color alto. La Artemis II ha utilizado sensores Nikon D5/iPhones que reaccionan de manera distinta. En la imagen actual se perciben auroras boreales, pero también mayor cantidad de CO₂, un nivel del mar más elevado y ostensibles cambios en el color de los océanos y las nubes. Estamos asfixiando el planeta y se percibe con claridad en la imagen.

Sin embargo, no hay diferencias en lo que no se ve. El mundo entonces estaba sumido en un enfrentamiento de bloques con cruentas guerras como la de Vietnam y barruntos de crisis económica global. Hoy en día tenemos abiertos conflictos como los de Ucrania e Irán que nos hablan de lo poco que hemos aprendido. Repetimos los errores de antaño y abocamos al mundo hacia el desastre. Solo espero que la circunvalación de la Luna de la Artemis II nos insufle la convicción de que cuando los seres humanos trabajamos juntos y sin rencillas podemos lograr cualquier meta por encima de banderas y localismos.