Democracia secuestrada

La intervención del portavoz de Vox en el pleno de la Asamblea de Extremadura de este jueves, 9 de abril.

Extremadura atraviesa un momento en el que la política se ha convertido en un bloqueo que afecta directamente a la vida de la gente. No estamos solamente ante los ritmos pausados de una negociación interesada. Lo que vivimos es un atropello a la democracia protagonizado por el Partido Popular y Vox, que, en cambio, no han tenido problemas para encontrarse en dos ocasiones, pactar un decreto ley atropellado y chapucero y bloquear la celebración de un Pleno de control solicitado por el Grupo Parlamentario Socialista.

Lo más preocupante no es lo que hacen, sino lo que evitan hacer. Ninguno de los dos partidos, ni el PP ni Vox, comparece, explica o asume responsabilidades ante la ciudadanía. Esa ausencia es una forma de desprecio, una vergüenza democrática que mantiene secuestradas las instituciones desde hace 166 días, cuando se convocaron unas elecciones bajo el argumento de una supuesta inestabilidad.

Cada día que pasa en esta situación de parálisis deteriora la confianza, agrava los problemas y tiene consecuencias para las personas. Son ya 111 días sin gobierno y, sorpresivamente, PP y Vox hablan de calma y de procesos serenos. Pero la cruda realidad es que solo han sido capaces de reunirse una vez, el 25 de marzo, lo cual supone una irresponsabilidad que erosiona la calidad democrática.

El control parlamentario, bloqueado

El bloqueo del Pleno de control no es casual; responde a una estrategia calculada para evitar que el gobierno en funciones tenga que rendir cuentas. Sin embargo, ese Ejecutivo sigue tomando decisiones, gestionando recursos públicos y condicionando la vida cotidiana de miles de extremeños y extremeñas. Doce Consejos de Gobierno dan cuenta de ello, con acuerdos sobre obras, servicios, subvenciones y convenios.

Así, mientras el poder legislativo permanece cerrado, Guardiola desgobierna sin control. Es una anomalía difícil de justificar, una situación insólita e insostenible. No hay respuestas, no hay explicaciones ni transparencia y, por ello, resulta inevitable cuestionarse qué se pretende ocultar y por qué se eluden los principios básicos de cualquier sistema democrático.

En medio de esta parálisis, el Ejecutivo se entretiene en cuestiones que no son prioritarias y que evidencian una visión muy cuestionable de lo que es urgente para la región, completamente alejada de las necesidades reales. Anteayer se publicó en el Diario Oficial de Extremadura un decreto que modifica el currículo de la ESO e introduce la asignatura "Extremestiza, puente entre Extremadura y América". Se trata de una propuesta desconectada de los problemas reales del sistema educativo, que se trae a la vez que se impide debatir sobre asuntos verdaderamente urgentes como las oposiciones de maestros o el transporte escolar.

Propuestas ideológicamente interesadas, decretos que sustituyen al debate y decisiones que esquivan el control parlamentario.

Sin rendición de cuentas no hay democracia, y sin democracia, las instituciones pierden su sentido.

Frente a esta realidad, el PSOE continúa trabajando desde la responsabilidad y el rigor, y lo hace mientras culmina un proceso interno plenamente democrático del que saldrá un proyecto renovado, fuerte y unido, capaz de recuperar la confianza de la ciudadanía.

Extremadura no puede seguir detenida. No puede ser rehén de intereses partidistas ni de cálculos ajenos al interés general. Esta tierra merece avanzar, merece un gobierno y merece, sobre todo, respeto democrático.