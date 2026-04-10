Sobre perder

Por perder, se puede perder de todo: las llaves, el tiempo, los nervios, o la cabeza por completo.Perder un avión de vuelta tiene su cosa: agudiza la picaresca y el ingenio para inventar ficciones sobre robos y mochilas -seguro harto repetidas-, a la misma vez que nos mantiene en un limbo incómodo en el que ya no somos ni visitantes ni pasajeros. Pasan lentos los minutos vertidos en tierra ajena sin una identidad clara.

También pueden ser unos los que pierden y otros los que lo sufren, como en el fútbol. Por cuestiones tocantes a la probabilidad, los jugadores van a perder la pelota, a veces esa pelota se perderá en el fondo de la portería y, al final, terminarán perdiendo el partido. Entonces algunos hinchas pierden los papeles, con golpes a objetos y voces de atormentados embrutecidos. Ellos no habrían dejado escapar el encuentro. Pobrecitos.

En lo material, un antiguo proverbio, que algunos atribuyen a Epícteto y otros a Rumi, dice que solo nos pertenece aquello que no podríamos perder en un naufragio. La idea está bien, convence, hasta que se topa, como suele ocurrir, con la vida real. Ahí hace aguas. Si no me creen, prueben a perder el peluche favorito de sus hijas e hijos. No habrá estoicismo que les rescate.

Cualquiera que haya pasado una sola hora con mi hija sabe que no se separa de Pequeño para nada, su ser no humano esencial. La criatura en cuestión no sabemos si es Tom o es Jerry -es el de color marrón-. Para nosotros es Pequeño porque así lo quiso ella con su florida imaginación y su admirable capacidad para comunicarse con fluidez mucho antes de cumplir dos años.

Durante la semana santa nos regalamos uno de esos lentos almuerzos alentejanos de olla de barro, vino de la casa y postres sin escatimar. La niña jugaba alrededor, iba, venía y Pequeño volaba al son de su danzar inquieto. Al abandonar la bodega, somnolientos por la tupa de comida y el sol de frente, no reparamos en que nos faltaba un miembro. Recorrimos varios establecimientos de dimensiones amplias -como Continente-. Una vez de vuelta, ya en el coche, la niña dio la voz de alarma: faltaba Pequeño.

Entré sola a Continente. Recordé el comentario de una amiga sevillana. Hace años me confesó el miedo que le daba terminar atrapada en una relación que se pareciera a recorrer los pasillos previsibles y asépticos de un Carrefour. Se nota que nunca había tenido que buscar un peluche perdido en ese laberinto.Cansada de dar vueltas, comencé a tener alucinaciones: las cáscaras de cebolla apiladas bajo las cajas me dieron la impresión de ser Pequeño, como quien cree ver un oasis en el desierto. Después, los paquetes de galletas marrones con sus dibujos volvieron a engañarme la vista. Preocupada, regresé al coche.

Mi pareja, que había estado llamando a mi número desde el aparcamiento sin obtener respuesta, me comentó que Pequeño estaba con Belén. Ni él ni yo habríamos sabido el nombre de esta hada madrina si no fuera porque nuestra hija les pregunta cómo se llaman y el color de los zapatos a las camareras que le resultan simpáticas. ¡Bendita seas, Belén!

Con el regreso del cuarto miembro a la familia, estamos pensando si patentar un chip para los peluches. También podríamos atarle una cuerdecita fina y larga como la que usan los banqueros para sus bolígrafos. A Epícteto y a Rumi no se les ocurrió nada en este sentido. Teme menos perder quien no es padre.

La autora es docente de Idiomas y Técnicas en Igualdad.