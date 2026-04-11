Lo que decida el altísimo

Si ustedes me han leído con anterioridad en esta columna que amablemente me permite escribir el Periódico de Extremadura suelo hablar de las cosas que nos afectan como región y de la cotidianidad de mi día a día como diputada de la Asamblea extremeña. Hoy no puedo no referirme a lo vivido esta semana durante el pleno que aprobó el decreto-ley que pretende dotar de funciones a un gobierno en funciones cuyas funciones estaban recortadas precisamente para evitar los abusos de un gobierno no legítimamente constituido. Es un embrollo jurídico pero creo que es de sentido común, de cajón de madera de pino como se diría coloquialmente, entender que un gobierno en funciones no puede hacer y deshacer a su antojo.

El pleno y el decreto-ley

Podría ser la aprobación de ese decreto presumiblemente inconstitucional y claramente antidemocrático el objetivo de esta columna, pero lo que se dijo durante el pleno cobra aún mayor importancia para la salud de nuestras instituciones y de la democracia de nuestra tierra. El portavoz de Vox hizo en su intervención gala no sólo de las mayores faltas de educación y decoro que yo recuerdo, sino que demostró la intensa humillación a la que están decididos a llevar a la Sra. Guardiola. Afirmó sin ningún pudor que habría gobierno si a ellos les daba la gana y que lo decidiría finalmente el altísimo.

Estos meses de sainete, de culebrón cutre añaden ahora un elemento nuevo y es que todo está en manos de altísimo. No sabemos si el portavoz de Vox se lió al hablar y quiso decir “el generalísimo” que a fin de cuentas es a quienes estos señores profesan su verdadera fe. El caso es que lo que tuvimos que presenciar fue de una zafiedad y de una chulería que me hacen pensar que a Vox (entiéndame cuando digo Vox, al Sr. Abascal, que es quien realmente corta la pana ahí, porque los demás pintan menos que un mono de feria, no digamos ya los diputados extremeños que saben que como se muevan un poco serán guillotinados como el Sr. Ortega Smith, el Sr. Antelo o cualquiera de la lista de defenestrados de la ultraderecha) le importa nada y menos Extremadura. Es más, puede que seamos el peón que sacrifiquen en esta partida de ajedrez y nos envíen de nuevo a elecciones. ¿Qué sentido tiene unas negociaciones que ya parecen el día de la marmota, que avanzan a paso de tortuga y en las que parece que estemos constantemente en el punto de salida?

Y les digo más, el bochorno de los diputados y diputadas del PP escuchando el discurso del Sr. Fernández Calle hace pensar que aun llegando a un acuerdo de gobierno este va a durar poco, porque va a ser imposible gobernar con esta panda que sólo quiere llegar a las instituciones democráticas para vivir de ellas mientras las deterioran, porque lo suyo es volver a un régimen autoritario.

De esta no nos libra ni el altísimo.

* Irene de Miguel es portavoz en la Asamblea de Unidas por Extremadura.