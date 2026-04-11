Recuerdo de Terence

El viernes justo antes de las vacaciones de Semana Santa (Viernes de Dolores, en la liturgia católica), me enteré, por un correo enviado por su hija, del fallecimiento de Terence Dooley, poeta y traductor de poesía, nacido en 1950, en Cornualles (Cornwall, en inglés), ese pico suroccidental de Inglaterra, deacantilados borrascosos y, por otra parte, el más cercano geográficamente a España.

Como si esa relativa proximidad, así como sus orígenes irlandeses, lo hubieran acercado a nuestra cultura, Terence se había convertido, en los últimos años, en el más destacado traductor de poesía española al inglés, gracias también a la editorial Shearsman Books, dirigida por Tony Frazer, sin duda la más interesada, dentro del Reino Unido, por la poesía en lengua castellana. Para esa editorial estaba traduciendo Terence una antología de poemas de Eduardo Moga, gracias al cual entramos en contacto, una correspondencia que se inició a principios de 2015. Tuve la suerte de que a Terence le interesara también mi poesía y que no lo desanimara la dificultad de traducirla, todo lo contrario, se lo tomara como un reto que llevaba al límite sus poderes de traductor.

En 2020 se publicó la traducción de mi poemario ‘Rendicción’, vertido al inglés como ‘Sur(rendering)’. Esa traducción nos había llevado a un frecuente intercambio epistolar: al hilo de su traducción de mi poema ‘Per aspera ad astra’, por ejemplo, me contaba Terence que un lema parecido era el de la Royal Air Force británica, en la cual sirvió su padre. También hablábamos de hijos, de sus nietos, o de su disgusto por el Brexit, que lo llevaba a sentirse más irlandés que inglés.

Terence, que ejercía además como albacea de la escritora Penelope Fitzgerald, la autora de la novela ‘La librería’ (muy conocida por la película de Isabel Coixet), tradujo también a poetas como Jordi Doce, Mariano Peyrou, Mercedes Cebrián o Daniel Samoilovich, a los extremeños Julio César Galán y Javier Pérez Walias o dos interesantes antologías, una de poetas españoles en Londres, desde el siglo XIX a nuestros días, y otra de diez poetas españolas actuales.

De mi poesía tradujo un segundo libro, ‘Des en canto’, como ‘Dis(illusion)’, un «más difícil todavía» como traductor, que llegó a ver publicado pocos días antes de sucumbir a un fatal cáncer de próstata, con el que llevaba luchando más de medio año.

* Mario Martín Gijón es escritor.