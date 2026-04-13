Gigafactorias de inteligencia artificial en Extremadura: ¿Por qué, no?

Parece que los astros se han venido alineando para que Extremadura pueda jugar en la división de honor en el despliegue que la red de Centros de Datos que se tienen que construir en Europa en los próximos años. A las razones largamente esgrimidas en numerosos artículos que justifican la idoneidad de nuestra comunidad por contar con excedentes de generación eléctrica renovable, horas de sol, disponibilidad de suelo y agua, han venido a unirse últimamente decisiones estratégicas que nos ponen en el mapa.

Recientemente, el gobierno de Portugal ha hecho público un documento que bajo el título 'Reforma do Estado', manifiesta la firme voluntad de convertir a nuestro vecino País en un “Hub europeo de Datos e Innovación”, cuentan para ello con la gran ventaja que le confiere la entrada al continente europeo de uno de los principales cables de transmisión de datos trasatlántico, lo hace por Sines. La segunda circunstancia que viene a acelerar este proceso ha sido la Guerra de Irán, que ha puesto de manifiesto la fragilidad en temas de seguridad que representa la zona del Golfo, en la cual estaban previstas grandes inversiones de este tipo de instalaciones, las cuales son tremendamente sensibles a los temas de seguridad.

La oportunidad de Extremadura

La Península Ibérica puede convertirse en la mejor opción para que se instalen las nuevas Gigafactorías de Inteligencia Artificial, y la situación de Extremadura en el eje Lisboa-Madrid, junto al resto de ventajas ya comentadas, la convierten en la candidata ideal para absorber una parte del pastel que se va a generar. Desgraciadamente, el Gobierno Central que tenemos actualmente no ha sabido ver esta gran oportunidad y, como en el tema nuclear, camina en dirección contraria a todo el mundo, no solamente asigna a los Centros de Datos un volumen de potencia eléctrica a conectar muy inferior a la que estos pueden demandar, sino que cuela además en el Decreto de Medidas del Conflicto de Irán nuevas exigencias para las condiciones de enganche de ellos a la red eléctrica, lo que viene a demostrar una posición ideológicamente contraria a este tipo de inversiones.

Proyectos en marcha

En lo que afecta a Extremadura, se han presentado los últimos años diferentes proyectos de implantación de Centros de Proceso de Datos (CPD) distribuidos en diversas localizaciones.

El primero de ellos, denominado CC GREEN, que el grupo INGENOSTRUN anunció en Cáceres hace ya un lustro, se ha visto retrasado al enfrentarse ala falta de suelo industrial desarrollado, y a la lentitud de las distintas Administraciones, que llevan dos años para concretar la ampliación del polígono de las Capellanías, todo ello unido a que todavía no cuenta con la concesión de toda la potencia eléctrica necesaria para el mismo. Esta frustrante situación llevó al mismo Grupo a presentar el pasado año, lo que sin duda será su proyecto estrella en Badajoz, un macro-centro de 500 MW, con una inversión de 3.500 millones de €, para el que disponen ya de una parcela de 40 Ha. en la Plataforma Logística del Suroeste Europeo. Eso demuestra que cuando se dan facilidades a los inversores los proyectos salen adelante.

El otro promotor importante es Merling Properties, quienes en colaboración con la empresa Edged Energy, proponen dos campus de CPDs; el primero en Navalmoral, y otro en Valdecaballeros, ambos escalables hasta 1 GW.

El último a sumarse a las iniciativas ha sido el grupo Fotowatio Renewable Venture (FRW), que ha presentado el proyecto Lusitanus para instalar en Mérida un CPD con una inversión de 2.100 millones de €.

Un desafío decisivo

Las cifras asustan y pueden parecer irreales, pero la oportunidad es cierta y depende de la agilidad y coordinación que demuestre el nuevo equipo de la Junta que va a constituirse, para que se pueda aprovechar esta oportunidad. El desafío merece la pena, pero va a demandar una enorme dedicación, que solamente será posible si partimos de un profundo convencimiento de que, esta vez si, se puede iniciar la transformación de Extremadura. ¿POR QUÉ, NO?

* Marcelo Muriel es Ingeniero Industrial