Campaban, hace nada, a caballo por los campos de España, compartiendo una amistad que parecía inquebrantable, hasta que la luna cambió de forma y de color. Ahora casi no se conocen. Me recuerda al estreno de una película española que se estrenó en 2017 y que era, en realidad, una adaptación de la película italiana de 2016 'Perfettis conosciuti' de Paolo Genovese, que se titulaba 'Perfectos desconocidos', del director español Álex de la Iglesia. Con un reparto estelar, entre los que se encontraban Belén Rueda, Eduard Fernández, Ernesto Alterio, Juana Acosta, Eduardo Noriega, Dafne Fernández y Pepón Nieto, nos hace ver el director, de manera magistral, que, aunque todos eran muy amigos, cuando deciden colocar sus móviles encima de la mesa con el altavoz encendido, para que todos escucharan los mensajes y llamadas que recibían, en realidad todos resultan ser unos perfectos desconocidos.

Eran amigos íntimos que estaban todos y cada uno de ellos dispuestos a poner la mano en el fuego por cualquiera de los otros sin temor alguno a chamuscarse un dedo. Y, aunque ya hace unos años que vi la película (la que recomiendo ostensiblemente para pasar un buen rato), en estos últimos meses, sin quererlo, me ha recordado el argumento de la película la actitud y comportamiento de algunos de nuestros políticos. Aunque es evidente, por la hemeroteca, que han disfrutado entre ellos de una amistad profunda y verdadera, entregándose en sus fiestas en común hasta el mismísimo despiporre y enajenación bailonga, ahora, de pronto, no parece que se conozcan entre sí.

Son, verdaderamente, unos perfectos desconocidos. Incluso habiendo pernoctado muchos en casa de los otros e incluso haber sido testigos oculares y auriculares de sus propios ronquidos, en los tiempos en que dormían a pierna suelta porque casi nada les preocupaba. Ahora, sin embargo, cuando alguno de ellos se encuentra en la cuerda floja, poco les falta a los otros para negar que se conocían. ¡Cuánta razón tenía aquél que afirmaba que para contar los amigos verdaderos bastan los dedos de una mano y sobran cuatro!

Dejan enseguida los amigos de ser nombrados por sus nombres de pila, para pasar a ser el señor y sus apellidos, y ya está. Y pensar que me caía a mí mal San Pedro porque, apenas tuvo la ocasión, se hinchó y se hartó a negar a su maestro, antes de que aquel gallo cantara, jurando y perjurando hasta la saciedad que no lo conocía, cuando ahora resulta que dos mil años y un cuarto de siglo después, a efectos de amistad, todo sigue igual.

Salvo unos cuantos móviles, algunos coches rapidísimos, misiles inteligentes y un continuo ir y venir por las diferentes modas, por lo general, esto de la amistad sigue igual. Apenas si ha cambiado porque sigue igual de frágil, igual de poco duradera, igual de falsa, igual de poco sincera. Está la cosa como para confiar un secreto a un amigo. Duraría menos que un caramelo a la puerta de una escuela, y eso que ya, entre si tiene azúcar o no, y por todas las intolerancias que aquejan al mundo infantil y juvenil, no sé si el dicho éste vale todavía.

De los tres tipos de amistad que había, según Aristóteles, había uno que se denominaba "Por utilidad o interés", cuando las personas se benefician mutuamente. Otro "Por placer", cuando disfrutan de la compañía y comparten gustos. Y el último "Por virtud", que se basa en el aprecio por la bondad verdadera del otro. Éste es el tipo más valioso, sincero y duradero, y el que todavía, creo yo, no han puesto en práctica nuestros políticos.

*Ramón Gómez Pesado es exdirector del IES Ágora