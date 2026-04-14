El discreto encanto del Festivalino

El Festivalino de Pescueza tiene un encanto especial que debe experimentarse, no puede atraparse con palabras. Cuando Sergio, El Gato con Jotas, sale a escena, la plaza de Pescueza –llena hasta la bandera- se viene abajo en vítores, y la emoción es inexplicable. El Gato no baila, flota en el aire, con su falda-pantalón negra y su seductora camisa transparente. Las gafas oscuras esconden una mirada pícara, pero a la vez reivindicativa, de quien sabe el camino andado y lo mucho que queda por recorrer. La melodía es la que escuchaban nuestras abuelas, pero la armonía y los instrumentos han variado. Y qué importa. Lo mollar es que cumple la función para la que esas coplas fueron compuestas: alegrar la vida. Sergio es un derviche que baila para conectarnos con la divinidad y lo consigue junto a una banda espectacular.

En un mundo al borde del precipicio bélico, el Festivalino de Pescueza se trasmuta en un oasis para caminantes sedientos de justicia, ecuanimidad, y respeto al hombre y a su entorno. Parece mentira que un pueblo de 200 habitantes haya conseguido convertirse cada año en una referencia de tolerancia. El campo extremeño está inundado ahora mismo por la jara en una primavera explosiva que parece recordarnos que todavía existe un rescoldo de esperanza para el ser humano, al menos en Pescueza.

Aunque se publicite como el festival más pequeño del mundo, el Festivalino es mucho más grande de lo que sus propios organizadores piensan. Es un remanso bello donde enviar mensajes de lucha, como los que Kalerizo lanzó durante su concierto. Pescueza es un ejemplo de organización y conciencia por la economía social. Me recuerda un poco al Marinaleda andaluz. Cuando todo apunta a un recrudecimiento de las injusticias y las opciones extremas en el planeta, Pescueza es un grito desde la Extremadura rural, que nos recuerda que hay paraísos y alternativas al tráfago y al traje gris. El Festivalino provoca un aldabonazo en nuestras conciencias. Ojalá tenga algún efecto inmediato, aunque sea mínimo.