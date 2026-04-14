La respuesta, los ciudadanos

En política, lo malo es repetirse. Como la ministra Elma Saiz, que lo hace con los ciudadanos como respuesta para todo. No como argumento, los ciudadanos, sino como el recitado que se invoca como apoyo a la respuesta (lo que para un budista es un mantra, vaya). Así, cuando se le pregunta por el Gobierno, siempre acaba aludiendo a los ciudadanos, que es una forma de eludir al Gobierno (no en vano es la ministra portavoz). Y nunca es para responsabilizarlos de nada, faltaría, sino al contrario, para presentarlos como perjudicados, que es peor. Y es que, precisamente por paternalista, la condición de perjudicados que les atribuye es propia de inocentes o de ingenuos, que es tanto como decir de niños, a quienes, ya se sabe, hay que tratar como lo que son.

Ejemplo de que hay que tratarlos como lo que son, es decir, según su grado de entendimiento, fue la respuesta contra la subida de los precios: «La mejor medida para proteger a los ciudadanos y el estímulo más eficaz contra la subida de precios es el no a la guerra». O hay que tener mucho cuajo o es que los ciudadanos, en efecto, importan únicamente porque votan. Ante esa respuesta de la ministra, quién no se preocuparía: «A mí me debe de faltar algo, madurez, un hervor, luces, porque no comprendo cómo la oposición a la guerra, yo que me opongo, pueda ser el estímulo más eficaz contra los precios». El «no a la guerra» es una actitud moral, que comporta un sacrificio, pero también «un motivo de orgullo de ser españoles», como había dicho el presidente del Gobierno. Así pues, el orgullo es oponerse a la guerra, y los precios, lo que hay que pagar como actitud moral, tan orgullosamente digna como sacrificada.

Pero el ejemplo de que los ciudadanos son los perjudicados es del martes pasado. Tras el Consejo de Ministros, a la ministra se le preguntó: «¿Qué valoración hace el Ejecutivo sobre el inicio simultáneo de los juicios del caso mascarillas, que afecta al exministro Ábalos, y el caso Kitchen, que afecta a la anterior cúpula del PP?». Y contestó: «Es una semana durísima especialmente para los ciudadanos». No para el Gobierno ni el Partido Socialista, por lo que les toca, ni para el Partido Popular, por lo mismo, sino «especialmente para los ciudadanos». Es más: dijo «empatizar» con «la indignación y desafección de los ciudadanos». Bien. Aunque lo sea «especialmente para los ciudadanos», parece razonable dejar el superlativo «durísima, mo» para los encausados y sus partidos. Y dejárselo especialmente.

Es la respuesta que los ciudadanos esperan.

Daniel Salgado es funcionario.