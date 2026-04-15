La nutrición, un campo de minas

Tras varias décadas sin practicar este deporte, me he apuntado con uno de mis hijos a un club de ping-pong, lo cual ha sorprendido a mis amigos, que no alcanzan a comprender cómo a mi edad soy capaz de soportar entrenamientos de una hora y media sin necesidad de un desfibrilador.

Renovarse o morir. Y para renovarme del todo —o para morir, que está por ver—, he decidido, para completar el pack, acompañar mi reactivación física con una alimentación saludable. Pero aquí viene el problema: ¿qué entendemos por saludable cuando asociamos este adjetivo a la comida?

Si antes había cierto consenso sobre lo que era nutricionalmente bueno y malo, hoy la alimentación se ha convertido en un campo de minas en el que los expertos y los estudios se contradicen con nocturnidad y alevosía. Nos hemos acostumbrado a que nos recomienden alimentos que, de la noche a la mañana, pasan de ser milagrosos a tóxicos, o viceversa. Así ha ocurrido con las grasas, el pan, el azúcar, el aceite de coco, las semillas de goji, la mantequilla, el aceite de girasol, la leche, los frutos secos y cualquier otro alimento que al lector se le pase por la mente.

Ningún territorio —con excepción de la política— es tan poco concluyente como el de la nutrición. De ahí que tengamos la dieta keto, la lowfat, la paleo, la vegana, la mediterránea, el ayuno intermitente, la dieta carnívora, la que no lleva gluten… Todas ellas son milagrosas y, a la vez, un veneno, dependiendo del experto de turno que nos susurre al oído. Y al final no sabemos sin untar las tostadas con aceite, mantequilla o con el chorizo de matanza que hace la abuela.

Dicen que la buena comida te suma años de vida y la malate los quita silenciosamente. Mientras los nutricionistas se ponen de acuerdo en diferenciar la una de la otra, seguiré jugando al ping-pong por encima de mis posibilidades físicas, que es una forma tan elegante de morir como otra cualquiera.

Francisco Rodríguez Criado es escritor