Un Gobierno negociado en la sombra

Hoy Extremadura amanece con un nuevo gobierno, una noticia esperada que, sin embargo, cuesta celebrar. La señora Guardiola y el Partido Popular han cruzado todas sus líneas rojas para entregar el poder a la extrema derecha, confirmando que nunca hubo principios, sino una operación calculada para justificar lo que parecía decidido desde el primer momento. Cuatro meses de maniobras, de discursos vacíos y promesas incumplidas que culminan en una cesión que debilita a nuestra tierra.

Mientras Extremadura aguardaba respuestas, Guardiola se dedicaba a escenificar dudas que nunca existieron. Habló de principios, de líneas rojas, de una supuesta voluntad de gobernar desde la moderación. Hoy queda claro que todo aquello no era más que un decorado. Tras el telón, lo único que avanzaba era un acuerdo de reparto, frío y meticuloso, en el que cada sillón tenía ya asignado su destino.

Cuatro meses en los que no se ha tomado una sola decisión relevante para mejorar la vida de los extremeños y las extremeñas. Cuatro meses en los que la sanidad, el empleo y los servicios públicos han quedado en suspenso, subordinados a una negociación que nunca fue tal. Porque cuando el desenlace está escrito desde el inicio, todo lo demás no es más que una espera innecesaria.

Y lo más grave no es solo el tiempo perdido. Lo verdaderamente preocupante es el lugar donde se han tomado las decisiones. No ha sido en Mérida, ni en nuestros pueblos y ciudades, ni escuchando a quienes viven y trabajan en esta tierra. Ha sido lejos de Extremadura, en despachos donde nuestra comunidad es una pieza secundaria del tablero, en una distancia que evidencia la renuncia a defender con autonomía y dignidad los intereses de nuestra gente.

El resultado es un gobierno que nace sin alma. Un gobierno construido desde la imposición, donde la extrema derecha entra marcando los tiempos, las condiciones y los límites. Un gobierno que no surge de un proyecto compartido, sino de una mera suma de intereses.

Este pacto no solo define un gobierno, también anticipa su debilidad. Nace sin estabilidad, sin cohesión interna y sin un horizonte claro de legislatura. Un Ejecutivo que no está llamado a durar por su propia lógica política y que, lejos de ofrecer soluciones, abre la puerta a la incertidumbre, al conflicto y a la parálisis institucional en un momento en el que Extremadura necesita certezas.

Este desenlace supone el fracaso absoluto de la estrategia de Guardiola, que convocó elecciones para gobernar sin Vox. Guardiola prometió una cosa y ha hecho la contraria. Apeló a la moderación y ha terminado abrazando a la ultraderecha. Habló de principios y ha acabado plegándose al reparto de sillones. No se trata solo de un acuerdo de gobierno, sino de una forma de entender el poder que condiciona el futuro de toda una comunidad. Frente a este escenario, el socialismo extremeño no ha permanecido inmóvil. Mientras otros cerraban acuerdos a distancia, el PSOE ha vivido un proceso interno ejemplar que lo ha reforzado de cara a los retos que vienen.

La elección de Álvaro Sánchez Cotrina como secretario general no ha sido un punto de ruptura, sino de consolidación de un proyecto político que se reconoce en su pluralidad.

Hoy el PSOE de Extremadura no solo mantiene su cohesión, sino que sale reforzado y preparado para ofrecer una alternativa sólida frente a un gobierno condicionado y dependiente. Un partido que ha demostrado que sabe decidir desde dentro está en mejores condiciones para defender fuera lo que Extremadura necesita.

Extremadura no es un despacho, no es un cálculo, no es un sillón. Extremadura es su gente. Y su futuro no puede decidirse en la sombra.

La autora es portavoz del PSOE en la Asamblea de Extremadura