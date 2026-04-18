Un Gobierno infame

El jueves por la tarde con cierta nocturnidad la Sra Guardiola anunció que, después de casi seis meses de gobierno en funciones, por fin habían llegado a un acuerdo de gobierno con VOX. Decía la Sra Guardiola en esa primera intervención que ese acuerdo venía a ser un avance de la democracia y un retroceso de la crispación. Es muy curioso que dijera eso justo el mismo día en el que el que será Vicepresidente y portavoz de VOX, que a esa hora debía de andar desocupado, se acercó al pleno de Cáceres a increpar desde la butaca de invitados a los concejales de Unidas Podemos.

Visto lo que ha acontecido esta semana donde día sí y día también VOX ha decidido alzar el tono y hasta recurrir a la violencia seguramente todo forme parte de una consigna para salir en la foto en la campaña electoral andaluza. Está claro que son un absoluto peligro para nuestras instituciones y para nuestra democracia, para muestra el acuerdo de gobierno de Extremadura donde la Sra Guardiola se ha humillado de mala manera.

A nadie le ha sorprendido que VOX exigiera las competencias de agricultura y ganadería, estoy deseando ver cómo van a afrontar la escasez de carburantes, fertilizantes y fitosanitarios fruto de la guerra de su amigo Trump en Irán. Lo que ha resultado más doloroso es el racismo y la xenofobia que destila el acuerdo convirtiendo a los menores no acompañados en chivos expiatorios. Este acuerdo no viene a mejorar la vida de la gente, viene a apuntalar su ideología fascista con la ayuda y beneplácito de la Sra Guardiola.

La realidad es que veo que el Sr Fernández Calle estará bastante ocioso esta legislatura ya que la mitad de las cosas que plantean, o bien son ilegales o bien no son de su competencia, son un canto al sol o unos bonitos fuegos artificiales que nos quieren dejar embobados pero que en el fondo no sirven para nada. Los que sí que tienen que estar muy satisfechos son los directivos de las grandes empresas energéticas dueñas de Almaraz porque “el blindaje” que propone VOX no es nada más ni menos que perdonarles los pocos impuestos que estas grandes empresas dejaban en nuestra tierra. Con esta política de impuestos cero me gustaría saber cómo se va a garantizar la sanidad pública, la dependencia, nuestras carreteras, las ayudas a los agricultores, la construcción de vivienda pública…y tantas y tantas cosas que dependen de los fondos públicos.

Sabemos que Extremadura comienza una legislatura oscura para la solidaridad, para nuestros servicios públicos y para los derechos y las libertades pero aun teniendo el gobierno más infame que se recuerda también estoy segura de que va a tener una respuesta contundente en las calles. La ciudadanía extremeña no va a permitir que esta gente destruya lo que entre todos y todas hemos construido.

Irene de Miguel es portavoz de Unidas en la Asamblea