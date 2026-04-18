Lourtau y Galán

Desde el próximo martes 21, y hasta el sábado 2 de mayo, tendrá lugar la Feria del Libro de Cáceres, como siempre en el Paseo de Cánovas, a pesar del lío que tienen montado en IFECA, y que ha causado que el propio Ayuntamiento asuma la Feria.

El jueves 23 se realizará la tradicional presentación de novedades de la Editora Regional de Extremadura, una editorial con 42 años de historia y que, hay que insistir en ello, es la que, entre las editoriales institucionales, tiene un mejor y más amplio catálogo en nuestro país. Recuerdo que a un alumno que hacía sus pinitos como escritor y me pidió consejo, le sugerí probar suerte en la Editora, pero no pareció entusiasmado, quizás porque no tiene un nombre tan cool como Periférica, o porque tendemos a despreciar lo nuestro.

En la Editora debutaron Javier Cercas o Gonzalo Hidalgo Bayal, y hay escritores consagrados que consideran un honor volver a publicar en ella. Es el caso de dos de los que presentarán libro el próximo jueves, y que tienen muchas cosas en común, aparte de ser amigos: de la misma generación, de la provincia de Cáceres, y ambos pasaron un tiempo en el mundo árabe.

Así pues, el jueves, a las 18 h, se presenta la antología Para menos morir (Poesía 2008-2021), publicada por una de las colecciones más hermosas de la Editora, y con la que Mario Lourtau (Torrejoncillo, 1976), celebra sus cincuenta años. Sigo la poesía de Lourtau desde hace más de quince años, mucho antes de conocernos, lo entrevisté allá por 2011 para una revistilla internauta, y ha sido un disfrute este recorrido por su trayectoria, desde Donde gravita el hombre a El lugar de los dignos y a los inéditos de Agua por beber, libro en curso. Algunos poemas, como “Marrakech Medina” se sitúan en Marruecos, país donde Lourtau trabajó muchos años. Destaca su simbología animal (hay todo un bestiario desde libélulas a rinocerontes) y con poemas tan sorprendentes como “Simpatía de las hienas”.

A las 18.45 h será el turno del poeta Julio César Galán (Cáceres, 1978), de quien he hablado en muchas ocasiones, pero es que es muy prolífico. Nomadeo argelino y otros exilios es un libro diferente en su producción, anotaciones o estampas de su estancia durante un año, el 2011, en Argel, donde llegó con un lectorado del Ministerio de Exteriores, entre la fascinación y el extrañamiento. Destaca la experiencia del desierto.

Mario Martín Gijón es escritor