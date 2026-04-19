La semana pasada el PSOE de Extremadura ha culminado el proceso de primarias para elegir su nuevo Secretario General. Al margen de la elegancia y corrección con el que se ha producido, hemos de señalar que el nuevo tiempo que se avecina con Álvaro Sánchez Cotrina va a estar, como así lo ha manifestado en sus primeras declaraciones, dominado por dos conceptos clave: la diversidad y la unidad.

Pueden parecer contradictorios, pero a mi juicio son muy necesarios. Ese reconocimiento de la valía y de la calidad de mucha gente en la organización hará que la pluralidad sea sinónimo de fortaleza. Las aportaciones de la compañera Soraya y de lo que representa, junto a la del resto de muchos o compañeros que presentaban otras alternativas son indispensables.

Otro elemento a destacar en Álvaro es la cercanía. Esa capacidad de escuchar que le va a servir para traer a “lo mejor de cada casa” a las filas socialistas. Y lo va a completar con la gran escuela que supone el municipalismo (de donde proviene) y la cultura.

Aquí quisiera detenerme un poco dada la gran apelación que se viene haciendo a los jóvenes y que yo voy a enlazar con los valores democráticos. Hay que tener en cuenta que dentro de esa gama de grises que tanto le gustaba a Guillermo Fernández Vara, ni todo lo que representan los jóvenes como un conjunto absoluto, ni todo lo que lo hacen los más mayores, debe considerarse como exclusivo.

Con Guillermo conseguí que hiciéramos la transición de la Memoria Histórica a la Democrática. Con Álvaro profundizaremos en los valores democráticos y en el diálogo intergeneracional. Esta tendencia que quiero iniciar hacia el diálogo intergeneracional va a servir para un aprendizaje compartido. Útil no solo para el Partido sino para toda Extremadura.

Queremos que la energía de las primarias no se interrumpa. Precisamos de estímulos para un PSOE que si fuese monolítico se dormiría y caería en la apatía. Ahora nos encontramos en una situación totalmente opuesta: nos invade la ilusión que pronto se debe traducir en una mezcla de alegría y responsabilidad.

En efecto, se quedó buena noche el 11 de abril para los socialistas extremeños. Esta primavera que nos hace renacer. Volver a ser Extremadura y con el tiempo la ciudadanía nos lo sabrá reconocer. Como decía aquel viejo eslogan: “Álvaro, contamos contigo”.

Fernando Ayala es historiador y militante socialista.