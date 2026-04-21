Solo prescindiendo de la «prioridad nacional» de Santiago Abascal, que no es sino demagogia xenófoba importada de otros países, de otros líderes, más exacto, y de la prioridad a secas de María Guardiola, que es menos la de presidir un gobierno en Extremadura que la de ser presidenta –incluso la presidenta– de la Junta de Extremadura, solo así se puede hablar de lo que realmente importa: la regularización de los inmigrantes, que antes venían con apellido, «irregulares», y ahora con antecedentes: si policiales, «no problem», si penales, «vuélvase por donde ha venido». ¿Cuál es el problema?

Se trata de personas que ya viven y trabajan en España, pero «irregulares», o «sin papeles», como también se las llama o llamaba, es decir, sin un contrato de trabajo, por lo que no pagan impuestos ni cotizan a la Seguridad Social. Su regularización, si no quiere verse como un acto de justicia, júzguese únicamente por sus beneficios, y no solo económicos. Por ejemplo, júzguese por quienes se oponen a su regularización, que pagan en negro -quizá por eso se oponen– por que cuiden de sus mayores o trabajen en sus casas, o por quienes no los quieren si no es para limpiar culos y retretes, o por quienes se quejan de la nacionalidad de los camareros. Es otro tipo de beneficio.

Pero de nada sirve hablar de regularización sin hablar de política, y de ambas, especialmente, en referencia a Extremadura. Hace dos meses, el artículo de aquí terminaba así: «En Extremadura, qué titular, qué desgracia, se fraguará el próximo Gobierno de España». El Partido Popular había decidido que Extremadura sería el banco de pruebas, un ensayo autonómico que serviría para las generales, y la dirección general del partido supervisó las negociaciones con Abascal –seguir hablando de Vox es una estupidez– no para el pacto extremeño en concreto sino para cada coalición de gobierno. Y, por lo que se verá este viernes en Mérida, el PP y Abascal, en efecto, ya han fraguado.

Lo peor, las consecuencias. Porque si el PP cumple ahora las exigencias que el programa de gobierno extremeño dedica a la inmigración, desde suprimir las ayudas a ONG que atiendan a extranjeros hasta expulsar a los inmigrantes menores de edad o no crear más centros de acogida, además de esa «prioridad nacional» respecto a la sanidad, la viviendas o las prestaciones sociales, entonces la demagogia xenófoba dejará de ser demagogia.

Daniel Salgado es funcionario