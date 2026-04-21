Opinión | Zona Zero
León XIV, la voz de los invisibles
En estos tiempos belicosos en los que los poderosos se creen en posesión de la verdad absoluta, el papa León XIV –que pronto vendrá a España- es ejemplo de valentía sin imposturas
Robert Francis Prevost sabe de lo que está hablando. Ha estado media vida cerca del sufrimiento real y sabe que la dignidad humana no puede subordinarse a la geopolítica. Comenzó en misiones, en Perú, desde parroquias humildes y suburbios pobres donde la Iglesia acompaña a los invisibles para esta sociedad.
Sí, antes de ser papa, León XIV fue misionero y atendió una zona pobre de Trujillo (Perú) y más tarde fue obispo de Chiclayo. Esa biografía explica por qué hoy insiste una y otra vez en la paz, la ayuda humanitaria y la defensa de los inocentes.
Frente a esa autoridad moral de estar con los pies en el suelo, Donald Trump ha reaccionado como quien no tolera que alguien le marque un límite ético: con ira y descalificación. Ha llegado a llamar «débil» al Pontífice y a atacarlo por sus posiciones sobre la guerra y la política internacional. Pero la estrategia se le ha vuelto en contra. Porque en un mundo embrutecido por la exaltación de la fuerza, quizá ser «débil» sea precisamente negarse a bendecir la violencia, a justificar la muerte de inocentes, a convertir la fe en un arma ideológica arrojadiza. León XIV no se achantó. Respondió con una frase que resume su pontificado: “No tengo miedo”. Y añadió que seguirá hablando contra la guerra porque demasiadas personas inocentes han sido asesinadas.
Ahí reside su valentía. No en desafiar a Trump por cálculo político, sino en hacerlo porque cree que callar sería traicionar el Evangelio. León XIV no parece dispuesto a aceptar que la religión sea utilizada como un decorado del nacionalismo ni como coartada del poder. Su fortaleza no necesita alharacas y es coherente. Mientras otros elevan un tono beligerante para imponer el terror, él lo hace para defender a quienes no tienen voz, a los invisibles de este mundo incierto. En ese contraste se mide hoy la diferencia entre el liderazgo moral y la pura intimidación. Por eso Trump se cabrea. Porque León XIV encarna todo lo que su retórica no puede comprender: la idea de que la verdadera fuerza no consiste en aplastar, sino en proteger; no en humillar, sino en levantar; no en vencer al adversario, sino en no abandonar jamás a los olvidados. Y esa, hoy, es una forma de valentía mucho más revolucionaria que cualquier desmesurada exhibición de poder.
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