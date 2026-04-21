León XIV, la voz de los invisibles

Robert Francis Prevost sabe de lo que está hablando. Ha estado media vida cerca del sufrimiento real y sabe que la dignidad humana no puede subordinarse a la geopolítica. Comenzó en misiones, en Perú, desde parroquias humildes y suburbios pobres donde la Iglesia acompaña a los invisibles para esta sociedad.

Sí, antes de ser papa, León XIV fue misionero y atendió una zona pobre de Trujillo (Perú) y más tarde fue obispo de Chiclayo. Esa biografía explica por qué hoy insiste una y otra vez en la paz, la ayuda humanitaria y la defensa de los inocentes.

Frente a esa autoridad moral de estar con los pies en el suelo, Donald Trump ha reaccionado como quien no tolera que alguien le marque un límite ético: con ira y descalificación. Ha llegado a llamar «débil» al Pontífice y a atacarlo por sus posiciones sobre la guerra y la política internacional. Pero la estrategia se le ha vuelto en contra. Porque en un mundo embrutecido por la exaltación de la fuerza, quizá ser «débil» sea precisamente negarse a bendecir la violencia, a justificar la muerte de inocentes, a convertir la fe en un arma ideológica arrojadiza. León XIV no se achantó. Respondió con una frase que resume su pontificado: “No tengo miedo”. Y añadió que seguirá hablando contra la guerra porque demasiadas personas inocentes han sido asesinadas.

Ahí reside su valentía. No en desafiar a Trump por cálculo político, sino en hacerlo porque cree que callar sería traicionar el Evangelio. León XIV no parece dispuesto a aceptar que la religión sea utilizada como un decorado del nacionalismo ni como coartada del poder. Su fortaleza no necesita alharacas y es coherente. Mientras otros elevan un tono beligerante para imponer el terror, él lo hace para defender a quienes no tienen voz, a los invisibles de este mundo incierto. En ese contraste se mide hoy la diferencia entre el liderazgo moral y la pura intimidación. Por eso Trump se cabrea. Porque León XIV encarna todo lo que su retórica no puede comprender: la idea de que la verdadera fuerza no consiste en aplastar, sino en proteger; no en humillar, sino en levantar; no en vencer al adversario, sino en no abandonar jamás a los olvidados. Y esa, hoy, es una forma de valentía mucho más revolucionaria que cualquier desmesurada exhibición de poder.