Robots a la carrera

Resulta que robots y humanos han disputado una media maratón en China por segundo año consecutivo. Si en 2025 mantuvimos el pabellón alto (el primer robot tardó más del doble que el primer humano en llegar a la meta), en esta ocasión el androide autónomo Shandian ha ganado la carrera sin despeinarse, nunca mejor dicho, al completarla en poco más de 50 minutos.

Dicen que el objetivo de estas competiciones es promover la investigación, pero yo barrunto que más que nada es para dar por saco, para dejar en evidencia a ese mamífero imperfecto que es el ser humano y demostrar, en fin, que estos humanoides no solo son mucho más inteligentes que nosotros, sino que además corren que se las pelan.

La inteligencia artificial y la robótica han venido para quedarse… y para batir récords. Aseguran los más apocalípticos que los robots acabarán por dominar al hombre (y al mundo), y no es de extrañar que así sea teniendo en cuenta la facilidad con la que, para ir abriendo boca, han minado la autoestima de su rival y creador —nosotros—, algo que aconseja Sun Tzu en El arte de la guerra, libro sobre cómo vencer al enemigo que estos humanoides habrán leído y aprendido de memoriaen un par de minutos.

Admitámoslo: estos robots no solo son más rápidos, sino que además no se quejan, mantienen un rendimiento constante, no sudan, no sufren cansancio ni tienen límites cardiovasculares y, lo más importante, no necesitan estirar los gemelos ni tomarse unas cervezas con los colegas después de la carrera.

En los relatos de Yo Robot, Isaac Asimov dio vida a diversos robots, algunos obedientes, otros demasiado literales y otros peligrosamente creativos, pero hasta donde me llega la memoria no incluyó robots que ganaran maratones. Lo cual demuestra que la realidad supera la ficción y, ya puestos, también a la ciencia ficción.

El siglo XXI, ay, será de los robots o no será.

Francisco Rodríguez Criado es escritor