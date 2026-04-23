Cuando el consumo se convierte en refugio

En los últimos años hemos podido observar un repunte significativo de las adicciones, tanto a sustancias como el alcohol o la cocaína, como a conductas sin sustancia: apuestas online, juego, uso compulsivo del móvil o de redes sociales. La tendencia que ya veníamos observando desde la pandemia, se ha consolidado con un aumento sostenido en las demandas de tratamiento; y no siempre se trata de grandes consumos visibles, si no de hábitos aparentemente normalizados que poco a poco empiezan a ocupar demasiado espacio en la vida de la persona. Por tanto, La adición no comienza el día que alguien toca fondo, empieza mucho antes cuando la conducta de consumo se convierte en la vía principal para escapar de los problemas o dificultades sobrevenidas, así como para regular las emociones; calmar la ansiedad, anestesiar la tristeza, huir del estrés o llenar un vacío.

En un proceso lento y progresivo la persona va quedando atrapada en una espiral de malestar de la que sin ayuda es difícil salir. Aún existe la idea de que quien desarrolla una adicción “no tiene fuerza de voluntad” y la realidad es mucho más compleja. Las adicciones son trastornos psicológicos en los que intervienen factores biológicos, emocionales y sociales. Se describe a menudo como la enfermedad del autoengaño, porque el adicto cae en una trampa mental, que pone en funcionamiento una serie de mecanismos psicológicos y neurobiológicos que mantienen a la persona vinculada al consumo; en este sentido, se produce una alteración del sistema de recompensa produciendo la liberación de grandes cantidades de dopamina, lo que refuerza la conducta y dificulta enormemente su abandono; por ello es habitual, que cuando acuden las primeras veces a consulta, lo hagan presionados por su entorno (familia, pareja, amigos..) sin tener reconocida su condición y utilizando expresiones de autoengaño como; «yo controlo», «solo es para desconectar», «puedo dejarlo cuando quiera».

En muchos casos también existe lo que llamamos patología dual: la adicción convive con ansiedad, depresión, trauma o dificultades de regulación emocional. Siendo más complejo el abordaje terapéutico inicial y si no se aborda el malestar de fondo, la recaída es más probable.

Cuando un miembro de la familia sufre una adicción, todo el sistema se desequilibra. La recuperación real ocurre cuando el paciente trabaja en su abstinencia y la familia en su propia sanación. No se trata solo de “curar” al adicto, sino también de sanar los vínculos y las dinámicas que sostienen la enfermedad.

En las primeras sesiones de intervención, a través de la entrevista motivacional, se trabaja principalmente para que la persona adquiera una conciencia real del problema y la motivación al cambio, así como una parte psicoeducativa, para conocer y entender en profundidad la problemática y las diferentes fases que componen el tratamiento; con el objetivo inicial, de conseguir una buena adherencia terapéutica.

Las fases que componen el tratamiento integral son cuatro: Desintoxicación (dependencia física y abstinencia), deshabituación (control estimular, cambio de hábitos), rehabilitación (aprendizaje de estrategias saludables de afrontamiento, regulación emocional, resolución de conflictos, toma de decisiones, autoestima, prevención de recaídas) y reinserción (recuperación de la autonomía, reincorporación a la vida familiar, social, laboral).

Muchas personas tardan años en pedir ayuda por vergüenza o por minimizar al problema; pero sin embargo, cuanto antes se interviene mejor es el pronóstico y la recuperación, por eso te comparto una reflexión, pedir ayuda no es un fracaso, es un acto de responsabilidad y de cuidado. Te acompaño en tu proceso, ¿Comenzamos?

Laura Guerra Mendoza es psicóloga sanitaria.